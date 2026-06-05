Un programme estival éclatant à L’Espace culturel de SCB

La Ville de Saint-Charles-Borromée invite la population à faire le plein d’art et de culture pendant la belle saison. En effet, une programmation éblouissante se déploie dans les 3 composantes de L’Espace culturel de la Maison Antoine-Lacombe.

Cet été, les Jardins du Patrimoine deviennent un lieu d’animation et de découvertes où se tient une programmation variée, dynamique et gratuite. Pour toute la saison, les jardins accueillent une exposition extérieure ludique invitant les visiteurs à parcourir les allées à la recherche de personnages inspirés de la nature. Cette expérience propose une nouvelle façon de découvrir les lieux.

La Ville y présente également une série d’activités en plein air. Une dizaine de rendez‐vous sont proposés, dont des concerts et des ateliers pour tous les publics. Parmi les activités, on retrouve : une animation musicale inédite, des démonstrations de savoir-faire artisanaux, un atelier de microtissage, ainsi que des activités participatives avec différents partenaires locaux. Deux concerts seront aussi présentés, dont celui de l’Union musicale de Lanaudière et des Chanteurs de la Place Bourget.

Trois expositions à la Maison Antoine-Lacombe

À l’intérieur de la Maison Antoine‐Lacombe, trois expositions se succéderont tout au long de l’été, mettant en valeur des pratiques artistiques variées et étonnantes.

L’Expérience numérique prendra vie cet été

Par ailleurs, l’Expérience numérique prendra tout son sens avec le déploiement officiel des jardins lumineux au courant de la saison. Le maire de Saint‐Charles‐Borromée, Alexis Nantel, soutient que : « L’Espace culturel propose une programmation riche offrant des rendez‐vous artistiques et culturels pour toutes les générations. En cohérence avec le plan de développement culturel de la Ville, les activités sélectionnées marient harmonieusement l’art et la nature et sont offertes gratuitement afin de rapprocher la culture des citoyens. »

La programmation complète est disponible en ligne sur antoinelacombe.com. Une version imprimée sera offerte en points de dépôt à compter du 8 juin.