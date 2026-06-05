Le talent de deux finissantes du Cégep de Lanaudière en vedette

Le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame- des-Prairies a annoncé, lors de la séance du 25 mai 2026, la remise d’une bourse d’excellence à deux finissantes du programme d’arts visuels au Cégep de Joliette. Les récipiendaires 2026,

Bénédicte Lesuisse et Raphaëlle Paquette, auront le privilège de réaliser une exposition collective, incluant le cachet professionnel, à la salle d'exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue. Celle-ci sera présentée dans le cadre de la programmation 2027-2028 du Passeport pour l'audace de Notre-Dame-des-Prairies.

« Le conseil municipal est fier de renouveler ce partenariat avec le département d’arts visuels du Cégep à Joliette. En offrant à de jeunes artistes l’occasion de présenter leur travail dans un contexte professionnel, cette bourse leur permet de franchir une étape importante entre leurs études et la poursuite de leur démarche artistique. Soutenir la relève culturelle fait partie intégrante de notre engagement envers le développement et le rayonnement des arts dans notre communauté », souligne la mairesse Suzanne Dauphin.

Les deux récipiendaires ont été dévoilées le 9 mai dernier, lors du vernissage de l'exposition «

Équinoxe » des finissants du programme, présentée au Musée d'art de Joliette du 9 au 16 mai 2026.

Selon le personnel enseignant du programme d’arts visuels, Bénédicte Lesuisse et Raphaëlle Paquette se distinguent par une pratique artistique engagée, authentique et réfléchie, de même que par une éthique de travail exemplaire. La richesse et la maturité de leurs démarches artistiques ont particulièrement retenu l’attention du jury. Les deux finissantes poursuivront d’ailleurs leur parcours à l’automne 2026 à l’Université du Québec à Montréal, au baccalauréat en arts visuels et médiatiques.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se fait un honneur de soutenir les artistes émergents et de

promouvoir l'art et la culture locale par des initiatives telles que cette bourse d'excellence, favorisant ainsi l'épanouissement des talents artistiques de demain.