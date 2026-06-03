Entre nature et techologie
Une nouvelle exposition à la Maison Antoine-Lacombe jusqu'en juillet
Dès le 11 juin, L’Espace culturel de la Ville de Saint-Charles-Borromée accueillera l’exposition Un monde lent pour celles qui calculaient trop de l’artiste Sophie Perry. Cette installation sera présentée à la Maison Antoine-Lacombe jusqu’au 22 juillet.
L’exposition propose une installation immersive qui transforme les lieux en un univers hybride, à mi-chemin entre jardin numérique et espace domestique revisité. À travers ses œuvres, l’artiste imagine un environnement où les technologies se développent en harmonie avec l’humain et la nature.
Réalisées à partir de matériaux mixtes, les sculptures représentent des formes inspirées du végétal et de l’univers domestique. Certains éléments intègrent des composantes électroniques, suggérant des objets et des environnements issus de mondes imaginaires.
Le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel, souligne : « Alliant nature et électronique, cette exposition s’inscrit pleinement dans les orientations du Plan de développement culturel 2025-2027. Elle contribue à rendre l’art numérique accessible et à favoriser le maillage entre création artistique et environnement. »
Le vernissage aura lieu le dimanche 14 juin 2026, de 13 h à 15 h, à la Maison Antoine-Lacombe.
Sophie Perry vit et travaille à Montréal. Titulaire d’une maîtrise en arts visuels de l’UQAM, elle a présenté son travail dans plusieurs centres d’art au Québec et au Canada. Par ses œuvres, elle explore les technologies et la façon dont elles sont perçues, notamment les caractéristiques humaines que l’on projette sur elles.
L’exposition est accessible gratuitement selon les heures d’ouverture de la Maison Antoine-Lacombe. Les informations sur l’exposition, de même que l’horaire d’ouverture, se retrouvent sur antoinelacombe.com.
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