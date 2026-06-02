Par l'artiste Marc Vaïs
Une seconde vie pour les objets dans l'exposition Histoires de chaises
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse de présenter Histoires de chaises, une exposition de l’artiste Marc Vaïs, qui sera à l’affiche du 11 juin au 18 juillet 2026 à la salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue. Le public est invité à rencontrer l’artiste lors du vernissage, qui se tiendra le jeudi 11 juin à compter de 17 h 30.
Histoires de chaises présente une série d’œuvres créées à partir de chaises et de tabourets récupérés. En leur offrant une seconde vie, Marc Vaïs révèle toute la richesse artistique et symbolique de ces objets du quotidien. Inspiré par une conscience écologique et par le respect du savoir-faire artisanal derrière ces meubles, l'artiste détourne leur fonction première pour créer des sculptures uniques, chargées de sens et d’émotion. L’exposition invite le public à poser un nouveau regard sur des objets familiers transformés en véritables œuvres d’art.
Les titres des œuvres sont aussi très significatifs dans la démarche de l’artiste. Chacun d'eux est dédié à des gens que l'artiste apprécie. Cela crée un lien personnel entre l’œuvre et l’émotion qu’elle cherche à transmettre.
À propos de l’artiste
Originaire de Tunisie, Marc Vaïs arrive au Québec à l’âge de cinq ans. Titulaire d’un baccalauréat en arts visuels, il œuvre également en conception et fabrication de meubles, menuiserie et création de vitraux. En 2005, il publie aussi un recueil de nouvelles intitulé Pour tourner la page.
Animé par une forte conscience écologique et un souci de réduire le gaspillage, l’artiste privilégie l’utilisation des objets et matériaux trouvés ou recyclés dans sa pratique artistique. Cela nourrit sa créativité et l’amène à transformer des éléments du quotidien en œuvres uniques et évocatrices.
Passionné autant par les mots que la sculpture, Marc Vaïs accorde une place importante aux titres de ses œuvres. Il aime explorer le lien entre le langage et l’objet artistique, créant parfois un jeu de sens ou une réflexion qui prolonge l’expérience de l’œuvre au-delà du visuel.
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