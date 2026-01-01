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Rawdon

Plus de 10 000 participants à la 4e édition du Festival Saint-Patrick

durée 10h00
17 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La 4e édition du Festival Saint-Patrick de Rawdon, qui se déroulait du 13 au 15 mars, a attiré 10 000 festivaliers de tous les âges et de tous les horizons lors des différentes activités.

Afin d'honorer l'héritage irlandais, la municipalité a tenu trois jours de festivités. On y retrouvait, entre autres, des contes pour les enfants, une exposition historique, des festins traditionnels, des soirées festives, des activités de plein air, des concerts et un marché d'artisans.

Pour une 48e année, les citoyens ont pu admirer, le 15 mars, la traditionnelle parade de la Saint-Patrick, l'une des plus importantes au Québec, qui a conclu ces trois jours. Plus de 40 chars allégoriques et groupes défilants ont envahi les rues avec des animations, des sourires et des costumes aux couleurs du drapeau irlandais. On indique que les commerçants, organismes, écoles, groupes sportifs et associations ont tous répondu à l'appel avec une énergie contagieuse.

Le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau, a déclaré avec fierté : « Les 10 000 participants venus d'ici et d'ailleurs ont fait de ce grand rendez-vous un succès retentissant! Je suis convaincu que chacun d'eux repart le cœur rempli de l'esprit festif et chaleureux de la Saint-Patrick rawdonnoise. Ces trois jours bien chargés confirment que Rawdon est bel et bien sur la carte des grandes célébrations à découvrir ou à redécouvrir! »

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