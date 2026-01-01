Trois jours d'activités au Festival Saint-Patrick de Rawdon

Du 13 au 15 mars, la Municipalité de Rawdon célèbre ses racines irlandaises lors de son traditionnel Festival Saint-Patrick. Pour l’occasion, une programmation d’activités variées est proposée aux festivaliers.

Lève ton « vert » le vendredi 13 mars!

Les festivités débutent au Rawdon Golf Resort, où se déroulera un souper-spectacle avec le talentueux Dwane Dixon, artiste blues-rock qui mettra une ambiance électrisante avec les grands titres du rock irlandais. Un buffet digne des plus grandes traditions irlandaises sera également servi aux convives. La soirée se poursuivra dans les resto-bars de Rawdon, où la thématique irlandaise sera mise de l’avant par de l’animation et des cocktails festifs.

Un arc-en-ciel d’activités le samedi 14 mars

Le traditionnel brunch de la Saint-Patrick se déroulera au Rawdon Golf Resort, où on trouve toujours un délicieux menu dans une ambiance décontractée. Les enfants pourront assister à un conte où lutins et farfadets sont au cœur de l’intrigue, à la Bibliothèque Alice-Quintal. Sportifs et amateurs de plein air pourront par la suite explorer l’immense terrain de jeu de Ski Montcalm à l’occasion d’une journée « Sur la pente verte ». Le concert de harpe celtique au Chalet de la plage envoûtera les amateurs de douces harmonies.

En soirée, l’église Marie-Reine-du-Monde et Saint-Patrick s’animera aux sons des rythmes celtiques, interprétés par Rosheen, un groupe de musiciens aux notes typiquement irlandaises qui fera lever la salle dès les premières mélodies. Le plaisir continuera avec une nouveauté pour l’édition 2026 : la soirée ludique avec jeux de kermesse en équipe qui se transformera en soirée DJ à Trik Trak, toutes deux réservées aux adultes. Parce que même les grands peuvent s’amuser! L’atmosphère électrisante se poursuivra également dans les resto-bars de Rawdon.

La marée verte le dimanche 15 mars – Jour de parade!

Le centre-ville accueille des milliers de festivaliers, parés de leurs plus beaux habits aux couleurs de l’Irlande, pour la parade de la Saint-Patrick. Ce défilé haut en couleurs se classe parmi les plus importantes au Québec et est évidemment un incontournable à Rawdon, depuis près de 50 ans. Cette journée est la plus animée, avec diverses activités pour toute la famille précédant la traditionnelle parade. Le Collège

Champagneur est au cœur de ces animations intérieures et extérieures, incluant le Marché de Rawdon et l’exposition La présence des irlandais à Rawdon d’hier à aujourd’hui. La « Zone Verte », située au centre- ville de Rawdon près de l’hôtel de ville, est le lieu principal où les festivaliers pourront trouver nourriture, breuvages et animations. À 12 h 30, la Chorale du Sapin vert fera vibrer les festivaliers par ses hymnes festifs et rassembleurs. Dès 14 h, la parade comprenant plus de 45 chars allégoriques et animations entreprendra son parcours majoritairement sur la rue Queen, accompagnée d’un cortège de dignitaires comprenant notamment M. Bryan O’Gallagher, Consul honoraire d’Irlande pour le Québec.

Plusieurs rues seront fermées pour l’occasion : diverses options de transport actif et de transport en commun sont offertes aux festivaliers, notamment la navette gratuite dont le départ se fera au parc des Chutes Dorwin. Un plan comprenant les stationnements disponibles et les multiples options accessibles aux personnes à mobilité réduite est mis à la disposition des festivaliers dans la brochure officielle.

Que faire après la parade? Les festivaliers seront comblés par un spectacle énergique de The Berry Shandy, un hommage à The Cranberries, qui fera danser et qui réchauffera la foule. Des célébrations le dimanche soir? Pourquoi pas! Rendez-vous dans les restos-bars de Rawdon pour un après-parade endiablé!