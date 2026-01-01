Nous joindre
Du réel à l’imaginaire

Exposition de Laëtitia Matrat au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue

durée 11h00
9 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse de présenter Cent récits, une exposition de l’artiste Laëtitia Matrat, qui sera à l’affiche du 15 janvier au 21 février 2026 à la salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue. Le public est invité à rencontrer l’artiste lors du vernissage, qui se tiendra le jeudi 15 janvier dès 17 h 30.

Cent récits propose une incursion sensible dans un univers où se croisent histoires réelles et imaginaires. À travers une galerie de personnages porteurs de forces physiques, philosophiques, métaphysiques ou sociales, l’exposition ouvre un champ narratif foisonnant. Chaque œuvre agit comme un point de départ, invitant le visiteur à tisser ses propres récits — mythes, fables ou légendes — au fil de l’expérience.

Offrant plusieurs niveaux de lecture, l’exposition favorise la contemplation, la réflexion et le dialogue, tant intérieur que collectif. Cent récits se révèle ainsi comme un espace de projection et d’imaginaire, où l’interprétation personnelle occupe une place centrale.

À propos de l’artiste

Originaire de France, Laëtitia Matrat est titulaire d’une maîtrise en arts visuels de l’École des beaux-arts de Nantes. Son travail a été présenté à de nombreuses reprises dans des lieux culturels reconnus, notamment à la Cité des congrès de Nantes, au Prieuré Saint-Nicolas aux Sables-d’Olonne en collaboration avec Amnesty International, au Musée du Vieux Saint- Étienne, à Buy-Sellf à Bordeaux, au Lieu Unique (Nantes), ainsi qu’à la première foire d’art contemporain de Mulhouse.

Installée au Québec, l’artiste développe aujourd’hui une pratique axée sur les récits visuels, combinant aquarelle et collage sur une variété de supports, où la matérialité de l’œuvre participe pleinement au sens du récit proposé. En 2024 et 2025, elle a présenté des expositions solos à la Galerie perchée, à la Bibliothèque Marc-Favreau et à la Maison de la culture Rosemont–La Petite-Patrie, en plus de participer à plusieurs expositions collectives, notamment à la Piéto-Expo (hors les murs de la Maison de la culture Claude-Léveillée) et à la Bibliothèque Julio-Jean-Pierre.

