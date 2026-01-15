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Culturel

Pour les artistes locaux

Une nouvel espace d'exposition à l'hôtel de ville de St-Charles-Borromée

Le maire Alexis Nantel a présenté le travail de Sylvie « Vie » Lachapelle, une artiste peintre charloise.
Photo: Courtoisie Ville de Saint-Charles-Borromée

Le maire Alexis Nantel a présenté le travail de Sylvie « Vie » Lachapelle, une artiste peintre charloise.

Les artistes de Saint-Charles-Borromée ont dorénavant un nouvel espace d'exposition situé à l'hôtel de ville. C'est lors de la première séance du conseil de l'année 2026, le 12 janvier, le maire, Alexis Nantel, en a fait l'annonce. 

Porté par la division Art, culture et jardins, ce projet transforme la Maison du citoyen en une véritable vitrine où les artistes locaux pourront se faire découvrir et rayonner de manière inédite au cœur de la communauté.

M.Nantel a présenté le travail de Sylvie « Vie » Lachapelle, une artiste peintre charloise. Pour elle, cette visibilité initiale a le potentiel d’ouvrir la porte à des réseaux professionnels, à des occasions de diffusion et à une confiance accrue, essentielle pour poursuivre son cheminement artistique.

L’objectif de cette démarche, qui en est une de promotion des talents charlois et de reconnaissance publique à la fois, est de présenter à tous les deux mois un nouvel artiste ou collectif d’artistes d’ici. Cette initiative s’inscrit aussi dans la volonté de la Ville de rapprocher les citoyens de la culture et de soutenir durablement sa communauté artistique, comme le prévoit son plan de développement culturelle 2025-2027.

« C’est une grande fierté pour moi de mettre en lumière la créativité qui anime notre communauté. En habillant nos murs avec leurs créations, nous donnons une âme à ce lieu commun et permettons aux artistes d'ici de briller devant leurs concitoyens », a déclaré le maire Alexis Nantel.

À propos de l’artiste

Sylvie « Vie » Lachapelle a débuté la peinture à l’huile en 1987 auprès de l’artiste Yves Thériault, avant de poursuivre son apprentissage avec Laurent Bernier. Après une longue pause, elle renoue avec ses pinceaux en 2025 aux côtés de Francine Boileau. Explorant les encres acryliques sur fonds texturés et les faux-vitraux avec Annie Boivin, elle privilégie aujourd'hui les sujets animaliers et l’art abstrait. Ce mélange de médias marque un nouveau départ pour cette artiste émergente.

Appel aux artistes

Tous les artistes émergents de Saint-Charles-Borromée souhaitant exposer en 2027 sont invités à déposer leur dossier auprès de la division art, culture et jardins ([email protected]). La Ville privilégie les œuvres en deux dimensions. Chaque dépôt doit inclure une biographie ainsi que des photographies des réalisations (formats JPG ou PNG).

Informations à retenir

Le public est invité à découvrir les toiles de Madame Lachapelle jusqu’au 22 février 2026. L’exposition est accessible dans la salle du conseil et la salle André-Hénault, selon la disponibilité des locaux.

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