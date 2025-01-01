La Récréation des lutins revient au parc Casavant-Desrochers

Le samedi 13 décembre, dès 13 h, les petits et les grands, sont invités à venir participer à la traditionnelle Récréation des lutins à Saint-Charles-Borromée. Plusieurs activités sont proposées au parc Casavant-Desrochers.

« C’est toujours un plaisir de voir les familles se retrouver autour de nos lutins et du Père Noël. Cet événement, plein de joie, permet à tous de partager un moment festif ensemble. Que ce soit pour patiner, bricoler ou simplement profiter des surprises, chacun repart avec le sourire et des souvenirs en tête. C’est ça, l’esprit de Saint-Charles-Borromée ! » souligne le maire Alexis Nantel.

Une journée festive en deux temps

De 13 h à 16 h, il y aura du chocolat chaud et beignes gratuits (coupons distribués à l’entrée, un par famille), l'arrivée du Père Noël à 13 h 15, un atelier de bricolage créatif, la Ruche d'art, en collaboration avec le Musée d'art de Joliette, des jeux gonflables, un parcours géant de mini voitures, le lancer du cadeau, des autos tamponneuses sur glace et du patin libre.

De 18 h à 20 h, du chocolat chaud et maïs soufflé gratuits et la disco-patin.

Horaire spécial de la patinoire

Pour l’occasion, la patinoire réfrigérée ajustera son horaire : ouverte de 13 h à 16 h pour le patin libre, elle accueillera ensuite la disco-patin dès 18 h, pour une soirée festive et lumineuse.