Annonce de pluie
Petits changements des festivités d'Halloween à St-Félix-de-Valois
Ce vendredi 31 octobre, le jour de l'Halloween, de grande quantités de pluie sont attendues. C'est pourquoi que les activités d'animation et de distribution de bonbons prévus à Saint-Félix-de-Valois sont déplacées au Centre Pierre-Dalcourt de 16 h à 20 h.
Mentionnons que le cinéma d’horreur de 20 h est maintenu à la maison des jeunes Le Phénix, mais se tiendra à l’intérieur.
Il y aura la présence de sculpteurs professionnels qui s’exécuteront sur des citrouilles géantes et de la paille. La mascotte de Benny&Co sera présente et plusieurs autres surprises attendent les familles.
Conseils de la SAAQ pour passer une fête d’Halloween sécuritaire
Conseils aux enfants
1. Porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.
2. Utilise du maquillage plutôt que de porter un masque d’Halloween.
3. Utilise une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible des automobilistes.
4. Sonne aux portes accompagné d’un membre de ta maisonnée et attends à l’extérieur des maisons.
5. Parcours un côté de la rue à la fois et évite de traverser inutilement. Déplace-toi sur les trottoirs, ou bien, s’il n’y en a pas, marche sur le bord de la rue face à la circulation.
6. Traverse les rues aux intersections et respecte la signalisation routière. Avant de t’engager, vérifie la circulation en regardant à gauche, à droite, puis à gauche de nouveau.
7. Ne t’approche pas des véhicules et n’y monte pas sans la permission de tes parents. 8. Vérifie tes friandises avec tes parents pour t’assurer de les manger sans danger.
Conseils aux parents et aux conducteurs
Les enfants peuvent avoir du mal à évaluer la distance et la vitesse des véhicules, en particulier dans le noir.
1. Évitez de vous déplacer en voiture le soir de l’Halloween, si possible.
2. En voiture, ralentissez et anticipez la présence des enfants excités et imprévisibles sur la route.
3. Soyez patients et courtois avec les piétons et les autres automobilistes.