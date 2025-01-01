Petits changements des festivités d'Halloween à St-Félix-de-Valois

Nous joindre
29 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce vendredi 31 octobre, le jour de l'Halloween, de grande quantités de pluie sont attendues. C'est pourquoi que les activités d'animation et de distribution de bonbons prévus à Saint-Félix-de-Valois sont déplacées au Centre Pierre-Dalcourt de 16 h à 20 h.

Mentionnons que le cinéma d’horreur de 20 h est maintenu à la maison des jeunes Le Phénix, mais se tiendra à l’intérieur. 

Il y aura la présence de sculpteurs professionnels qui s’exécuteront sur des citrouilles géantes et de la paille.  La mascotte de Benny&Co sera présente et plusieurs autres surprises attendent les familles. 

Conseils de la SAAQ pour passer une fête d’Halloween sécuritaire

Conseils aux enfants

1. Porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.
2. Utilise du maquillage plutôt que de porter un masque d’Halloween.
3. Utilise une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible des automobilistes.
4. Sonne aux portes accompagné d’un membre de ta maisonnée et attends à l’extérieur des maisons.
5. Parcours un côté de la rue à la fois et évite de traverser inutilement. Déplace-toi sur les trottoirs, ou bien, s’il n’y en a pas, marche sur le bord de la rue face à la circulation.
6. Traverse les rues aux intersections et respecte la signalisation routière. Avant de t’engager, vérifie la circulation en regardant à gauche, à droite, puis à gauche de nouveau.
7. Ne t’approche pas des véhicules et n’y monte pas sans la permission de tes parents. 8. Vérifie tes friandises avec tes parents pour t’assurer de les manger sans danger.

Conseils aux parents et aux conducteurs

Les enfants peuvent avoir du mal à évaluer la distance et la vitesse des véhicules, en particulier dans le noir.

1. Évitez de vous déplacer en voiture le soir de l’Halloween, si possible.
2. En voiture, ralentissez et anticipez la présence des enfants excités et imprévisibles sur la route.
3. Soyez patients et courtois avec les piétons et les autres automobilistes.

