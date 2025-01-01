Par l’artiste Paul Glyn-Williams, alias Sumartist
L’Hôtel de Ville de Lavaltrie s’orne d’une œuvre murale
La population de Lavaltrie peut admirer sur la façade de l'Hôtel de Ville l'oeuvre murale Entre nos mains, de l'artiste torontois Paul Glyn-Williams, alias Sumartist.
Il s’agit de sa toute première création murale au Québec. On peut y voir deux mains réalistes et chaleureuses tenant une grue en origami, sur laquelle apparaissent la carte routière de Lavaltrie et la présence du fleuve. En arrière-plan, des rayons pastel verts, lilas et bleus diffusent une lumière douce, évoquant l’élévation, l’optimisme et la connexion humaine.
Le but de cette œuvre est d'illustrer l’essence de Lavaltrie en présentant une communauté intergénérationnelle qui prend soin de son territoire comme on tient un origami fragile et précieux, un territoire enraciné dans une riche histoire locale, mais tourné vers l’avenir et une ville humaine où l’art rassemble, élève et inspire.
Mesurant 30 pieds 2 pouces, la murale a été réalisée à la peinture en aérosol et à l’acrylique sur une surface soigneusement préparée, afin de s’intégrer en toute harmonie à l’architecture existante.
« À Lavaltrie, nous avons à cœur de faire rayonner la culture et de donner une place importante aux artistes. Les œuvres comme Entre nos mains embellissent notre ville, mais elles vont bien au-delà de l’esthétique : elles créent du sens, nourrissent notre identité collective et rappellent ce qui nous unit. », mentionne Christian Goulet, maire de Lavaltrie.
Un artiste engagé
Artiste autodidacte basé à Toronto et Montréal, Sumartist conjugue peinture traditionnelle, graffitis et arts numériques. Son style se distingue par des couleurs vibrantes qui contrastent avec des fonds en niveaux de gris, créant des œuvres qui suscitent réflexion et émotion.
Il a notamment été commandité par les Blue Jays de Toronto et les Raptors pour des murales emblématiques honorant José Bautista et Vince Carter, et a reçu le prix de la murale de l’année en 2019 pour Little Italy 1945. Son œuvre en hommage à George Floyd a, quant à elle, été saluée à l’échelle internationale par CNN, USA Today et Artsy.net, dans le cadre du mouvement Black Lives Matter.
La murale a été possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre de l’Entente de développement culturel.