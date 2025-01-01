Lavaltrie s’anime pour les Journées de la culture 2025

Les 27 et 28 septembre, la Ville de Lavaltrie a vibré au rythme de la 29e édition des Journées de la culture. Plus d’une centaine de visiteurs ont répondu à l’appel pour découvrir une programmation variée.

Au cœur de cette célébration, l’événement présenté à la Place du 350e par les Productions Organizés, en collaboration avec la Ville de Lavaltrie, a mis en lumière les quatre piliers de la culture urbaine : DJ scratch, breakdance, graffiti et rap. L’artiste graffeur Wizer a captivé les spectateurs avec la création en direct d’une murale, tandis que les visiteurs ont pu s’initier à l’art du graffiti à travers une murale participative. Plusieurs artistes rap, dont GamTank, Le Jib, MKey, PTHD, Mazak, Vag, Psykopas et Gregwar, ont animé la scène lors du micro ouvert et du spectacle de clôture. Une troupe de b-boys a également offert une performance électrisante lors d’une bataille de breakdance, où le public était invité à voter pour les gagnants.

Dans le cadre de la campagne Centraide, un espace de tatouage, de massage sur chaise ainsi qu’un kiosque de vêtements et de nourriture ont permis de recueillir des dons. Les Productions Organizés remettront généreusement l’ensemble des fonds amassés à Centraide.

Dimanche 28 septembre : cirque, créativité et patrimoine

Le spectacle clownesque Plouf ! a émerveillé petits et grands avec son numéro coloré et interactif. Par la suite, les enfants de tous âges ont pu s’initier aux arts du cirque : jonglerie (bâtons-fleurs, foulards, balles, assiettes chinoises, rubans, diabolos), équilibre et acrobaties de base (slackline, pédalette, rouleau, etc.), encadrés par deux professeurs spécialisés. La Bibliothèque Sylvie-Thouin proposait également un atelier de peinture sur sac, permettant aux participants de personnaliser un sac réutilisable à leur image.

La Maison Rosalie-Cadron a quant à elle ouvert ses portes gratuitement, offrant aux visiteurs des visites guidées, un mini vernissage, des ateliers créatifs et la découverte de son four à pain traditionnel. Une belle occasion de plonger dans l’histoire locale tout en célébrant la culture sous toutes ses formes. Pour le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, cette fin de semaine culturelle témoigne de l’importance de la culture dans la vie municipale :

« La culture occupe une place essentielle dans notre quotidien à Lavaltrie. Elle nous rassemble, nous inspire et crée des ponts entre les générations. Je suis fier de voir notre communauté s’animer avec autant d’enthousiasme lors des Journées de la culture. »