Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière

Un prix pour le projet Le Public de l'école secondaire de la Rive

durée 11h00
30 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Lavaltrie annonce que la Bibliothèque Sylvie-Thouin a remporté le prix dans la catégorie « Bibliothèque » lors des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière. Cette distinction récompense le projet parascolaire Le Public, un magazine réalisé en collaboration avec des élèves de l’École secondaire de la Rive.

Cette prestigieuse reconnaissance vient souligner le caractère innovant, rassembleur et profondément humain de ce projet, qui permet aux jeunes de s’exprimer, de développer leur créativité et de renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté. Porté par la Bibliothèque Sylvie-Thouin, le Service des communications de la Ville de Lavaltrie, les Éditions de Villers et l’école secondaire de la Rive, Le Public est un véritable tremplin pour les jeunes journalistes en herbe.

Lancé en 2024, le magazine compte déjà deux éditions, entièrement conçues par des élèves de secondaire 1 à 5, passionnés et engagés. Encadrés par Kathleen Varin, préposée au comptoir de prêt et responsable de l’animation à la bibliothèque, les participants ont exploré l’univers du journalisme tout en perfectionnant leur plume. Grâce au soutien de la Ville et à une subvention de la MRC de D’Autray dans le cadre de l’Entente de développement culturel, le projet a permis la création de publications de qualité professionnelle.

Le 18 septembre dernier, lors du gala de remise des prix, Kathleen Varin, Nathalie des Alliers, directrice des loisirs et de la culture, Christian Goulet, maire de Lavaltrie, et Denis Moreau, conseiller municipal, étaient présents pour recevoir cette distinction au nom de la Ville. Le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, a tenu à saluer cette reconnaissance :

« Ce prix vient confirmer la valeur d’un projet qui allie culture, éducation et engagement citoyen. Le Public est bien plus qu’un magazine : c’est une plateforme d’expression pour nos jeunes, un outil de persévérance scolaire et une source de fierté pour toute notre communauté. »

Où consulter Le Public ?

En version numérique (en ligne) au ville.lavaltrie.qc.ca/services-citoyens/bibliotheque et en consultation sur place à la Bibliothèque Sylvie-Thouin.

