Présentée par Nicole Doucet et Chantal Locat
Exposition et causerie en écho à la Marche mondiale des femmes
Par Salle des nouvelles
Le 18 septembre, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies invite la population à l’exposition Dialogue, présentée par Nicole Doucet et Chantal Locat, à la salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, et à assister à une causerie exceptionnelle donnée par Françoise David et Louise Beaudry.
Ces deux volets complémentaires offrent une occasion unique de croiser les regards artistiques et politiques autour des enjeux portés par la Marche mondiale des femmes (MMF), qui célèbre cette année son 25e anniversaire.
Exposition – Dialogue
Présentée du 18 septembre au 25 octobre 2025, Dialogue est une exposition en arts visuels qui met en lumière le regard de cinq artistes lanaudoises – Alicia Chartier, Nicole Doucet, Chantal Locat, Dominique Pottier et Clémence Richer – sur la Marche mondiale des femmes (MMF). À travers des œuvres inédites, les artistes proposent une réflexion commune inspirée des solidarités tissées par ce grand mouvement, abordant des enjeux universels tels que la pauvreté, les violences faites aux femmes et la protection de l’environnement. Le vernissage aura lieu le jeudi 18 septembre à 17 h 30, en présence des artistes. Bienvenue à toutes et tous!
Causerie – Quand marcher devient un geste politique
Le même jour à 19 h, à la salle communautaire du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, une causerie entre Françoise David et Louise Beaudry nous rappellera les coulisses de la Marche du pain et des roses de 1995 et la création de la MMF. La réservation est obligatoire pour ce volet. Pour confirmer sa présence, il suit de s’inscrire auprès du Service de la culture et des loisirs : [email protected] ou 450 759-7741, poste 232.