Fédération de l’UPA de Lanaudière (FUPAL)
Journée Portes ouvertes Mangeons local : 14 400 visiteurs pour Lanaudière
Par Salle des nouvelles
Le dimanche 7 septembre avait lieu la Journée Portes ouvertes Mangeons local, organisée par la Fédération de l’UPA de Lanaudière (FUPAL), en collaboration avec l’Union des producteurs agricoles (UPA). Cette année, ce sont plus de 14 400 personnes qui ont visité une ou plusieurs des dix-sept fermes hôtes de la région.
« Je tiens à remercier les agricultrices et agriculteurs dévoués et leur famille qui ont généreusement ouvert les portes de leurs fermes. La population a eu l’opportunité de découvrir de manière concrète leurs réalités quotidiennes et la passion qui les anime.» a indiqué le président de la Fédération de l’UPA de Lanaudière, M. Marcel Papin.
Cette année, les dix-sept entreprises lanaudoises qui ont ouvert leurs portes ont présenté aux visiteurs une grande variété de productions différentes. Les participants ont pu, entre autres, rencontrer des producteurs passionnés, apprendre sur les différentes productions agricoles, participer à plusieurs activités éducatives, en plus de déguster et de découvrir des produits locaux d’exception.
Hier, 56 fermes du Québec ont ouvert leurs portes à près de 45 000 personnes venues à la rencontre des productrices et producteurs, et ce, partout dans la province.
« Depuis 21 ans, les Portes ouvertes Mangeons local permettent à la population d’aller à la rencontre des productrices et producteurs agricoles et forestiers du Québec et de découvrir la richesse de leur savoir-faire. Cette tradition est non seulement une célébration de la qualité exceptionnelle des aliments d’ici, mais aussi un rappel du rôle essentiel que jouent nos fermes dans la vitalité de nos régions. Je tiens à remercier chaleureusement les productrices et producteurs participants, les bénévoles et toutes les familles qui se sont déplacées pour faire de cette édition un succès. », M. Martin Caron.