Quatre appels de projets pour l’animation culturelle de Joliette

durée 10h00
12 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Ville de Joliette lance quatre appels de projets municipaux en lien avec l'animation culturelle. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur projet et candidature jusqu'au 19 octobre prochain.

On indique qu'il s'agit d'une occasion unique pour les créateurs de faire rayonner leur talent.

« Par ces invitations, la Ville de Joliette convie les artistes, les organismes et les collectifs à contribuer à l’animation de notre cité régionale, à mettre en lumière la richesse de notre communauté et à offrir aux citoyens des expériences singulières, porteuses de sens et rassembleuses », annonce avec enthousiasme le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Les personnes intéressées sont appelées à se rendre au joliette.ca , puis à soumettre leur candidature après avoir consulté attentivement les documents d’informations. avant le 19 octobre 2025.

Acquisition d’œuvres d’art

Dans le cadre de son programme annuel, la Ville souhaite procéder à l’achat d’œuvres d’art bidimensionnelles intérieures, réalisées par des artistes professionnels de la région de Lanaudière.

Exposition – Ruelle des artistes 2026

Les artistes professionnels, établis ou de la relève, dans le domaine de la photographie et/ou de l’estampe numérique, sont invités à soumettre un projet d’exposition.

Résidence artistique 2026

Cet appel, en partenariat avec le Festival Mémoire et Racines, est ouvert à tous les artistes résidant à l’extérieur de la région de Lanaudière (Québec, Canada et international) ayant une pratique en musique traditionnelle.

Fêtes O’Parc

Ce programme, destiné aux organismes communautaires locaux, vise à encourager l’organisation d’événements de proximité afin de renforcer les liens entre les citoyens.

Toujours en cours!

Rappelons que les nouvelles offres listées précédemment s’ajoutent à l’appel de projets lancé dernièrement : Mise en valeur de l’enseigne patrimoniale du Nettoyeur Jolicoeur.

La date limite pour le dépôt des dossiers est le 3 octobre 2025.

