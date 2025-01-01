Première pelletée de terre pour la nouvelle bibliothèque Alice-Quintal

La première pelletée de terre du projet de construction de la nouvelle bibliothèque Alice-Quintal dans le Quartier du citoyen à Rawdon, a eu lieu le 9 septembre.

Il s'agira de la pièce maîtresse de ce nouveau développement, ce milieu de vie moderne et accessible figure parmi les chantiers majeurs et prioritaires de la planification stratégique 2016-2030 de la Municipalité.

Un investissement stratégique pour une vision d’avenir

Ce projet est le produit d'un travail collaboratif entre des équipes d'architectes, d'ingénieurs, de gestionnaires municipaux et d'entrepreneurs. On indique que le bâtiment a été conçu pour durer et pensé dans une perspective multigénérationnelle.

Elle sera dotée d’une grande salle multifonctionnelle, de salles de rencontre ainsi que d’équipements à la fine pointe de la technologie.

« Cette pelletée de terre symbolise bien plus qu'un simple début de construction », a déclaré M. Raymond Rougeau, maire de Rawdon. « Elle représente notre engagement envers l'avenir de Rawdon et notre volonté d'offrir à nos citoyens des infrastructures modernes qui répondent à leurs besoins. Adjacente au Centre communautaire Metcalfe et au parc de planche à roulettes, la bibliothèque complètera ce lieu de partage, de rassemblement et d’apprentissage au cœur du centre-ville. »

Prochaines étapes

Les travaux de construction débutés en juillet dernier se poursuivront selon l'échéancier établi. Il est possible de suivre toutes les étapes de ce projet et d’en apprendre davantage sur le Quartier du citoyen en visitant le rawdon.ca.

Soulignons que la construction de cette nouvelle bibliothèque bénéficie d'un soutien financier important de 2,3 millions de dollars grâce à la collaboration des gouvernements du Québec et du Canada.