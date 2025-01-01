Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans le Quartier du citoyen à Rawdon

Première pelletée de terre pour la nouvelle bibliothèque Alice-Quintal

durée 10h00
10 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La première pelletée de terre du projet de construction de la nouvelle bibliothèque Alice-Quintal dans le Quartier du citoyen à Rawdon, a eu lieu le 9 septembre.

Il s'agira de la pièce maîtresse de ce nouveau développement, ce milieu de vie moderne et accessible figure parmi les chantiers majeurs et prioritaires de la planification stratégique 2016-2030 de la Municipalité.

Un investissement stratégique pour une vision d’avenir

Ce projet est le produit d'un travail collaboratif entre des équipes d'architectes, d'ingénieurs,  de gestionnaires municipaux et d'entrepreneurs. On indique que le bâtiment a été conçu pour durer et pensé dans une perspective multigénérationnelle.

Elle sera dotée d’une grande salle multifonctionnelle, de salles de rencontre ainsi que d’équipements à la fine pointe de la technologie. 

« Cette pelletée de terre symbolise bien plus qu'un simple début de construction », a déclaré M. Raymond Rougeau, maire de Rawdon. « Elle représente notre engagement envers l'avenir de Rawdon et notre volonté d'offrir à nos citoyens des infrastructures modernes qui répondent à leurs besoins. Adjacente au Centre communautaire Metcalfe et au parc de planche à roulettes, la bibliothèque complètera ce lieu de partage, de rassemblement et d’apprentissage au cœur du centre-ville. »

Prochaines étapes

Les travaux de construction débutés en juillet dernier se poursuivront selon l'échéancier établi. Il est possible de suivre toutes les étapes de ce projet et d’en apprendre davantage sur le Quartier du citoyen en visitant le rawdon.ca.

Soulignons que la construction de cette nouvelle bibliothèque bénéficie d'un soutien financier important de 2,3 millions de dollars grâce à la collaboration des gouvernements du Québec et du Canada.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une exposition citoyenne à Notre-Dame-des-Prairies

Publié le 22 août 2025

Une exposition citoyenne à Notre-Dame-des-Prairies

La population est invitée jusqu'au 30 août à venir découvrir les oeuvres de cinq artistes de Notre-Dame-des-Prairies au centre des arts et des loisirs Alain-Larue.  Le vernissage de l'exposition citoyenne s'est déroulée hier, où de nombreux proches et membres de la communauté sont venus partager un moment de fierté avec les artistes. « Nous ...

LIRE LA SUITE
Une édition mémorable pour les 25 ans des Mardis d'août de St-Paul

Publié le 22 août 2025

Une édition mémorable pour les 25 ans des Mardis d'août de St-Paul

Les trois premiers spectacles de la 25e année des Mardis d’août ont connu un franc succès, attirant des centaines de spectateurs chaque semaine au parc Amyot ainsi qu’à l’église de Saint-Paul. L’ambiance festive, les prestations musicales de qualité et les activités familiales ont une fois de plus confirmé l’importance de cet événement ...

LIRE LA SUITE
Appel de projets : Joliette redonne vie à un symbole patrimonial

Publié le 21 août 2025

Appel de projets : Joliette redonne vie à un symbole patrimonial

La Ville de Joliette s’apprête à raviver un pan de son histoire commerciale en mettant en valeur l’enseigne patrimoniale du Nettoyeur Jolicoeur. Pour ce faire, elle invite créateurs, artistes, designers, organismes culturels ou toute personne ou groupe intéressé à soumettre une proposition de valorisation permanente de ce symbole ...

LIRE LA SUITE