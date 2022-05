Inauguration de la Maison Jacques-Parizeau à L'Assomption

Diffusion Hector-Charland a procédé hier à l’inauguration officielle de la Maison Jacques-Parizeau, un lieu d’hébergement dédié aux résidences de création à L’Assomption.

L’événement s’est tenu en présence de Lisette Lapointe, épouse de feu de Jacques-Parizeau, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation ainsi que de nombreux dignitaires, partenaires, collaborateurs, artistes, famille et amis.

Située à L’Assomption, la Maison Jacques-Parizeau, dont la gestion est assurée par Diffusion Hector-Charland, permet à l’organisme d’offrir aux artistes un lieu de résidence stimulant, un hébergement de qualité et un environnement optimal pour la recherche, le développement, la création, la production et la diffusion.

Une résidence pour artistes

Une première au Québec pour un diffuseur pluridisciplinaire. Depuis son ouverture non-officielle en mai 2021, la Maison Jacques-Parizeau a accueilli plus d’une centaine de résidents associés à une trentaine de projets.

«Grâce à la Maison Jacques-Parizeau, Diffusion Hector-Charland renforce son implication dans la première phase de la chaîne écologique du milieu culturel, création, production, diffusion, en offrant aux artistes un environnement culturel à la hauteur de leurs ambitions. Ce séjour prolongé sur notre territoire répond à deux objectifs. Leur donner un temps de création privilégié loin des préoccupations quotidiennes et favoriser la rencontre avec différents publics. Ces rencontres leur permettent d’échanger, de confronter et de faire grandir leur projet», mentionne Claude de Grandpré, directeur général de Diffusion Hector-Charland.

L’inauguration de la Maison Jacques-Parizeau ajoute à la structure de l’organisme une carte maîtresse qui orientera de manière importante le cœur de sa mission culturelle pour les années à venir. L’organisation souhaite ainsi se positionner favorablement auprès des artistes, valoriser leur présence prolongée sur son territoire et permettre une relation privilégiée entre les artistes et les citoyens.

«Jacques Parizeau a toujours eu cette volonté de faciliter l’accès à la culture, de favoriser son développement et son rayonnement car pour lui, la culture est le ciment qui unit les peuples. Il serait très fier de voir son nom associé à cette Maison qui permettra à des centaines d’artistes de voir naître leur projet et peut-être de réaliser leur rêve. Il n’y a rien de plus beau que les commencements, et je souhaite que cette Maison soit le berceau de nombreux commencements», ajoute Lisette Lapointe, épouse de feu Jacques Parizeau.

La décoration

La Maison Jacques-Parizeau peut accueillir près d’une dizaine de résidents sur deux étages. Ces unités peuvent être reliées ou non et contiennent chacune trois chambres, autant de salles de bain, un salon et une cuisine.

Le mobilier a été minutieusement sélectionné chez des fournisseurs et fabricants québécois tels que Matelas René à Nicolet, Direct d’la shop à Terrebonne, Meubles Michel Bourgeois à Sainte-Marcelline-de-Kildare, Nuance Maison à Joliette et Fleuriste Ange-Gardien à L’Assomption.

La décoration a également été orientée vers la valorisation d’artistes locaux. Les œuvres de Jesse Bouffard, Anne-Marie-Charest, Françoise Couture, Pierre-Nicolas Côté, Sévrine Dumais, Sébastien Larochelle, André Martel, Marie-Claude Nequado et Olivier Turcotte font toutes partie de la collection permanente de la Maison Jacques-Parizeau.Cette collection est également bonifiée par le don d’une lithographie de Claude Théberge ayant appartenue à Lisette Lapointe, donatrice et Jacques Parizeau.

En plus de ces œuvres permanentes, la Maison Jacques-Parizeau sera l’hôte d’expositions temporaires dans les deux salons. Actuellement, l’artiste Simon Beaudry, dont le travail explore l’identité québécoise, prêtent deux séries. Le triptyque de la décadence identitaire au deuxième étage et trois œuvres tirées de son exposition Câliboire au rez-de-chaussée. Grâce à la mutualisation des espaces de ses partenaires, Diffusion Hector-Charland propose aux artistes des arts de la scène un accès à des infrastructures et des équipements adaptés afin de favoriser la création de leur œuvre. Les artistes seront amenés à créer dans différents terrains de jeu selon leurs besoins.

«L’économie sociale joue un rôle clé dans le développement de nos régions et la revitalisation de nos communautés. Je suis fier de participer à ce projet d’espace de création, qui contribuera à dynamiser les milieux culturel et économique de L’Assomption», souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Conçue par l’architecte Julie Thouin, de Bergeron Thouin Associés Architectes inc., et bâtie par ConstructionsLARCO inc.,la réalisation de ce bâtiment a été rendue possible grâce aux subventions accordées par le ministère de l’Économie et de l’Innovation par le biais du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par le biais du Fonds d’appui au rayonnement des régions et la MRC de L’Assomption par le biais du Fonds de développement des territoires.

Jacques Parizeau

Diffusion Hector-Charland a nommé ce bâtiment en l’honneur de la mémoire de Jacques Parizeau, grand artiste dans l’âme et homme politique dévoué à sa communauté. Député de L’Assomption pendant 14 ans, il a donné un souffle important au développement culturel de sa circonscription, mais également, à celui du Québec, en occupant notamment la fonction de ministre de la Culture et des Communications en 1995 alors qu’il était premier ministre.

Diffusion Hector-Charland

Après plus de vingt ans d’activités, Diffusion Hector-Charland diffuse maintenant plus de 300 représentations de spectacles professionnels par année au Théâtre Hector-Charland et 100 de plus au Théâtre Alphonse-Desjardins à Repentigny.

Ajoutons à cette diffusion en salle, deux événements disciplinaires majeurs, Fous de théâtre et Pôle Territoire Danse, tous deux tenant place dans plusieurs villes de la MRC de L’Assomption et de la grande région de Lanaudière.

De gauche à droite sur la première photo: Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption et préfet de la MRC de L’Assomption, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Claude de Grandpré, directeur général de la Corporation Hector-Charland, Lisette Lapointe, épouse de feu Jacques Parizeau, Robert Parizeau, frère de feu Jacques Parizeau, Guillaume Beaupré, président de la Corporation Hector-Charland. =