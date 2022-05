L'artiste Michaëlle Sergile en nomination pour le Prix Sobey pour les arts

Après une édition virtuelle l’an dernier, le Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle, le plus grand évènement culturel pour les jeunes du secondaire, sera de retour en présentiel et sa tournée arrivera au centre-ville de L'Assomption le 14 mai prochain. Ainsi, du 13 mai au 4 juin 2022, six grands spectacles extérieurs gratuits ...