La Maison InterCD invite la population à son assemblée générale annuelle

Maison InterCD Lanaudière, Mauricie et Centre-du-Québec, convie la population à assister à son assemblée générale annuelle, qui aura lieu le samedi 7 mai de 10h à 12h.

L'organisme de bienfaisance ayant sous son aile deux chorales gospel en plus d'un studio d'enregistrement, produit des émissions radiophoniques.

La réunion se tiendra à l’église Sainte-Thérèse, au 740 rue Saint-Thomas, à Joliette, dans la salle de la Petite Pasto.

Chacun est invité à y découvrir ce qui a été vécu pendant cette année particulière, empreinte de défis et de nouveautés. La Maison InterCD informera des orientations que prendra l'organisme et de ses projets à mettre en avant, la modernisation, la professionnalisation ainsi que le partenariat étant au cœur de son plan d’action.



Suivra l’ouverture, une période de candidatures pour l’élection de nouveaux administrateurs. Un minimum de quatre postes, dont deux à Lanaudière, seront à combler. Chacun pourra faire part de lsa candidature et sera le bienvenu au sein de l'équipe.



Cette assemblée offrira une occasion pour qui veut s'impliquer dans le processus d’évolution de Maison InterCD d’y partager ses idées.

L'organisme de bienfaisance compte sur des gens de cœur qui pourront faire œuvre utile en apportant un vent de nouveauté grâce à leur expérience, leur créativité et leur dynamisme.



Toute personne intéressée à se joindre à l'assemblée Générale est invitée à confirmer sa présence par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 819 519-5090.