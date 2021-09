La Grande roue : recycler tout en chantant

Dès l’automne 2021, le centre de recyclage de la chanson traditionnelle de l’enfance « La Grande roue » s’arrêtera dans différents lieux comme des villes, festivals, organismes, événements culturels et écoles pour présenter des ateliers dont les participants sont les créateurs du début à la fin.

Mélanie Boucher, chanteuse lanaudoise et médiatrice du patrimoine vivant se promènera avec ses bacs de recyclage dans lesquels sont classifiées différents types de chansons (chansons pour jouer, danser, apprendre, reproduire un air de musique, se divertir, s’endormir, etc.).

Les participants pigent une chanson dans un bac de leur choix. À la fin de l’atelier, les participants choisissent une chanson à interpréter, à enregistrer et à déposer au centre de recyclage virtuel « La Grande roue ».

Bien que se déplaçant à travers tout le territoire québécois, le centre de recyclage trouve domicile sur le site Internet de l’artiste et est accessible à tous.

Les ateliers rattachés à « La Grande roue » seront aussi présentés dans les écoles aux élèves du primaire et du premier cycle du secondaire. Les professeurs et les directions d’écoles pourront inviter Mme Boucher, qui figure d’ailleurs depuis cet été au répertoire culture-éducation du ministère de la Culture et des Communications.

Elle a eu la chance récemment de tester du répertoire avec les enfants du camp de jour de la Ville de Joliette. « Les enfants aiment jouer, créer, mais surtout se sentir utiles pour les autres. Lorsque je leur parle de laisser un trésor aux enfants du futur, ils ont des étoiles dans les yeux », soutient la chanteuse.

Fidèle à sa démarche artistique, la chanteuse s’inspire de sa communauté et enrichit son répertoire par la recherche et le contact humain. Elle fait passer de la sphère privée à la sphère publique les trésors cachés des Québécois et des Québécoises.

Pour plus d’informations, allez au tradonsensemble.com, sur la page Facebook ou appelez le 450 944-0345.

Rappelons que Mélanie Boucher est une chanteuse lanaudoise, porteuse de tradition et médiatrice du patrimoine vivant qui se consacre à la transmission des traditions orales québécoises et acadiennes. Elle est aussi la présidente de Tradons, une organisation visant le développement de la tradition orale, et membre fondatrice du groupe de chansons traditionnelles « Les Pas couchables ».