Une dernière visite des marchés publics de la région s’impose 

C’est la dernière opportunité d’aller aux marchés publics du Volet Objectif Écoterritoire de la SODAM, soit les marchés de Saint-Lin-Laurentides, Terrebonne et Mascouche qui se terminent respectivement les 10, 11 et 12 septembre, pour y faire le plein de produits frais et locaux, aller à la rencontre de producteurs et transformateurs régionaux et profiter d’animations variées et hautes en couleur.

Les étals sont remplis de produits, c’est le moment idéal pour encourager les producteurs du coin et manger local.

Les marchés grouilleront d’animations, tout particulièrement lors de la dernière fin de semaine. Voici à quoi on peut s’attendre :

Vendredi 10 septembre – Saint-Lin-Laurentides

DJ Seba aura avec lui 500 vinyles western et offrira une performance artistique de DJ incontournable.

Philippe Gosselin, accompagné de marionnettes géantes, il saura assurément divertir petits et grands.

Trio Intersidéral, présentera une prestation musicale regroupant un heureux mélange de jazz, d'un peu de third stream, d'une touche de classique et de mélodies presque folk.

Samedi 11 septembre – Terrebonne

Du swing manouche aux cuivres de la Nouvelle Orléans en passant par les rythmes effrénés des balkans, le Big Mama's Odd Quartet vous fera passer par toute une gamme d'émotions avec une musique éclectique et endiablée.

Les Pas Sortables, « Les Vieillards » sont deux marionnettistes, Colin St-Cyr Duhamel et Sandra Turgeon, qui présenteront une épopée amusante et un brin nostalgique pour toutes les générations, de façon déambulatoire.

Simon Durocher-Gosselin, repoussant sans cesse les limites de son inventivité, sera présent du haut de ses échasses, prêt à en mettre plein la vue aux visiteurs.

Dimanche 12 septembre – Mascouche

L’auteur-compositeur-interprète montréalais d'origine colombienne Ramon Chicharron nous charmera sans aucun doute avec sa voix si particulière et ses rythmes entraînants d’influence latines et caribéennes, auxquels s’ajoutent une touche d’électro.

DJ Girard, spécialisé en musique du monde, vous donnera chaud et fera bouger même les plus timides. C’est une ambiance festive et conviviale, c’est de la diversité, de la couleur, de la joie et des sourires.

Simon Durocher-Gosselin, échassier, sera aussi de la partie à Mascouche le dimanche après avoir visité Terrebonne la veille.

Activités présentes toute la saison

Le marché de Saint-Lin-Laurentides a lieu tous les vendredis jusqu’au 10 septembre de 15h à 19h30 et les marchés de Terrebonne et Mascouche ont lieu respectivement tous les samedis et dimanches jusqu’au 12 septembre de 10h à 14h30.

Saviez-vous que le concours de la chasse aux nains de jardin est encore en vigueur ? C’est l’ultime occasion de participer et d’augmenter ses chances de gagner un panier-cadeau familial. Dispersés à travers les étals des exposants, plusieurs nains de jardins sont dissimulés. Il faut trouver chez quel exposant le nain recherché se trouve pour pouvoir participer au concours.

Les jeunes qui accompagnent leur parent au marché public ont accès à une zone d’activités ludiques composée de sentiers actifs inspirés par les activités extérieures de type jeu de marelle. Chaque parcours propose un défi différent.

Aussi, un parcours sonore virtuel sur la thématique de l’alimentation, composé de stations audio présentées sous forme de courtes capsules éducatives accessibles sur le marché offrent des trucs et astuces anti-gaspillage et sur la conservation alimentaire.