Québec accorde une aide financière au Festival de Lanaudière

Le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Aide financière aux festivals, octroie une somme de 495 000$ au Festival de Lanaudière qui se tiendra jusqu’au 8 août prochain.

C’est dans le respect des consignes sanitaires en vigueur que le Festival de Lanaudière s’est amorcé ce vendredi. Afin de réduire l’impact des limitations due à la situation épidémiologique, Québec annonce un soutien à cet événement, ainsi que plusieurs autres ailleurs au Québec.

« Je suis heureuse de soutenir ce festival de musique classique, le plus important au Canada. Par son caractère distinctif et la qualité de son programme, il diversifie et bonifie l'offre touristique québécoise, en plus de stimuler l'économie régionale », souligne la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx.

Ce programme vise à favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

« Je salue le travail des organisateurs, qui ont su s'adapter au contexte actuel. J'invite tous les festivaliers à prolonger leur séjour dans la belle région de Lanaudière afin de dire bonjour à tout ce qu'elle a à offrir », conclut-elle.

Source: CNW-Telbec.