Jukebox: l'homme derrière les plus grands succès de la musique québécoise

Raconter l’histoire de la musique québécoise, de façon différente. Voilà le défi que c’est donné le cinéaste originaire de Pincourt, Éric Ruel, dans son tout dernier film Jukebox. Sorti le 4 septembre dans une dizaine de salles, il sera projeté au cinéma RGFM de Joliette le 11 septembre et au Café-Ciné du Café culturel de la Chasse-galerie le 29 septembre à Lavaltrie.

Décennie oubliée de l’histoire de la musique québécoise, les années 1960 ont toutefois été un point tournant dans le show-business québécois. Jukebox, c’est le récit fascinant et révélateur des débuts de l’industrie du disque.

« Ma préoccupation première avec Jukebox est de faire vivre une expérience collective unique, affirme le réalisateur Éric Ruel. C’est un flm grand public pour faire le party en gang. On veut carrément raviver pour les cinéphiles et les gens de tous âges l’esprit yéyé des années 1960, conjuguer le passé au présent! »

Le roi du 45 tours

Denis Pantis, fils d’immigrant grec, se passionne de rock’n’roll au milieu des années 50. Son rêve? Devenir le prochain Elvis. Il va plutôt devenir le plus important producteur de disques dans les années 60 si bien qu'on le surnommera le roi du 45 tours.

Autour de lui va émerger une nouvelle génération de vedettes, de producteurs, de musiciens, de paroliers qui vont ensemble mettre en place une industrie du disque «indépendante», à nulle autre pareille dans le monde.

Grâce à lui, le distributeur indépendant Trans-Canada va déloger les multinationales du disque mieux encore, les ventes des traductions des succès américains et britanniques vont détrôner les productions étrangères. Avec les mêmes chansons.

À partir de 1964, et de plus en plus en ensuite, il va multiplier les étiquettes de disques et faire connaître au grand public des dizaines d’artistes, notamment Michele Richard, Renée Martel, Baronets, Robert DeMontigny, Claire Lepage, Milady’s et les Sultans, avec leur chanteur-idole Bruce Huard.

