Spectacle : "Salut 2019!", une revue de l’année qui n’épargne personne

Les deux colons d’Amérique seront de retour avec une nouvelle édition désopilante et politiquement incorrecte de leur revue de l’année Salut 2019! Dans une mise en scène d’Hugo Turgeon, les six comédiens : Pier-Anne Cloutier, Jessica Léveillée-Lemay, Lilà Mourmant, Philippe Lemieux, Dominic St-Laurent et Tommy Joubert gratteront vigoureusement le tableau noir de l’actualité et de la politique québécoise, canadienne et internationale.

Le spectacle Salut 2019! sera présenté, qui revient de sa tournée dans plusieurs régions du Québec, jouera ce samedi 11 janvier à la salle Rolland-Brunelle, à Joliette. « Il y a du Cynique là-dedans », assure Marc Laurendeau, comédien.

Hilarante et haute en couleurs, la revue de l'année Salut 2019! est un véritable feu roulant de sketches, de chansons, de danse et de parodies. Cette création des deux colons d'Amérique, Philippe Lemieux et Sylvain Fortin, est un incontournable depuis près de 12 ans et résulte d'un travail collectif afin d'offrir un spectacle des plus corrosifs. Une manière de faire son deuil de 2019 sans regret !