Un avant-goût d'Halloween à la Nuit au Musée d'art de Joliette

Une Nuit au Musée, c'est non seulement le film avec Ben Stiller, mais aussi l'événement qui se déroule ce samedi 26 au Musée d'art Joliette, dès 21h. Les créatures prendront vie: de fait, seules les âmes les plus courageuses pourront passer la nuit... Tous les profits seront reversés à la Fondation du Musée.

La légende voudrait que le père Wilfrid Corbeil, religieux de la congrégation des Clercs de Saint-Viateur et fondateur du MAJ, habite toujours les murs du Musée. Seuls les plus courageux d’entre nous arriveront à y passer la nuit. Aurez-vous la force d’affronter les créatures toutes plus impressionnantes les unes que les autres afin de passer une soirée inoubliable au profit de la Fondation?

Un panel d'activités effrayantes est prévu, avec un bar à bonbons, un DJ, un concours de costumes et plus encore.



Bar ouvert

Membre : 75 $

Non-membre* : 85 $



Bar payant

Membre: 25 $

Non-membre*: 35 $

*Les billets pour les non-membres incluent un abonnement d’un an au MAJ.

Pour acheter son billet.