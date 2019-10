L'exposition "Anecdotes d'ici" poursuit sa route vers trois bibliothèques de la MRC D'Autray

En circulation depuis maintenant quelques mois, l’exposition Anecdotes d’ici poursuivra sa route vers trois bibliothèques du territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray.

Cette exposition fait découvrir aux visiteurs des agrandissements d’illustrations originales tirées du livre Odyssée d’autréenne publié par la MRC et écrit et illustré par Alex S. Girard. Ayant pour objectif d’offrir une meilleure compréhension de ses origines, les histoires et légendes de l’œuvre présentent les particularités du développement des municipalités du territoire de la MRC.

De Berthierville à Saint-Cuthbert

Dès ce mardi, le 22 octobre, le contenu de l’exposition se dirigera vers la bibliothèque de Berthierville pour y demeurer jusqu’au 12 novembre. Le lendemain, Anecdotes d’ici prendra place à la bibliothèque Léo-Paul-Desrosiers de Sainte-Geneviève-de-Berthier jusqu’au 3 décembre, pour ensuite faire un arrêt à la bibliothèque Adélard-Lambert de Saint-Cuthbert du 4 décembre au 8 janvier.

Pour obtenir plus d’information, il est recommandé de joindre les responsables des bibliothèques ou encore de consulter la page Projets en cours du site Internet. Des copies du livre Odyssée d’autréenne sont toujours disponibles pour un montant de 15 $, incluant les taxes et la livraison. Les personnes souhaitant se procurer un exemplaire doivent indiquer leur intérêt par courrier électronique à [email protected]