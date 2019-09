Sensibilisation des Lanaudois à travers les bibliothèques et les lectures solidaires

Le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) a décerné la mention de bibliothèque solidaire et engagée à la bibliothèque Rina-Lasnier, à la bibliothèque du Cégep régional de Lanaudière à Joliette et à la bibliothèque municipale de Notre-Dame-des-Prairies, pour leur excellente participation dans le projet des Bibliothèques et lectures solidaires dans Lanaudière.

Ce projet d’éducation à la citoyenneté mondiale, financé par le ministère de Relations internationales et de la Francophonie et mené par le CRÉDIL entre janvier et août 2019, consistait à offrir des expositions mensuelles en bibliothèque sur huit enjeux internationaux notamment le Mois de l’histoire des Noirs, l’équité entre les femmes et les hommes, le Mois national de l’histoire autochtone et la journée mondiale des réfugiés.

Ces trois bibliothèques partenaires ont fait un travail formidable dans la création d’un espace d’exposition offrant une sélection d’ouvrages engagés qui dénoncent et analysent sous différents angles les enjeux internationaux les plus importants de notre époque. La population lanaudoise a été très réceptive à ce projet d’éducation à la citoyenneté mondiale. Plus de 200 lectrices et lecteurs ont été rejoints par ce projet et par plusieurs activités de sensibilisation réalisées dans les bibliothèques. De plus, près de 1400 enfants d’âge primaire ont été sensibilisés à travers des ateliers animés par le CRÉDIL et inspirés du recueil de contes Il était une fois...un nouveau monde, réalisé par le CRÉDIL, le Centre d’amitié autochtone et l’organisme Tous les enfants de l’autre monde.

Le CRÉDIL a créé ce projet afin de mettre de l’avant le rôle de la lecture en tant qu’outil de sensibilisation et en tant que vecteur de changement social. Les bibliothèques municipales ont de la même manière un rôle clé de sensibilisation, car ces espaces culturels contribuent à rendre accessible les savoirs, à maintenir et à promouvoir des valeurs démocratiques et à renforcer notre empathie et de notre esprit critique.

Fondé en 1976, le CRÉDIL est un organisme voué à la solidarité internationale dans la région de Lanaudière. Sa mission s’articule autour de trois grands mandats : l’éducation à la citoyenneté mondiale, la réalisation de projets et de stages internationaux et l’accompagnement des nouveaux arrivants. Depuis plus de 36 ans, le CRÉDIL rassemble la population lanaudoise autour de son slogan « Comprendre ailleurs pour agir ici ».