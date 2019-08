Forge et télégraphe, les métiers anciens dévoilent leurs secrets

Les métiers anciens piquent votre curiosité? Après les métiers du textile, les contes populaires, voici de nouvelles propositions du service des loisirs de la Ville de Saint-Charles-Borromée, en collaboration avec Maison et jardins Antoine-Lacombe.

Place au télégraphe, l’ancêtre de nos textos!

Pierre Goyette, mémoire vivante d’une époque où les communications étaient bien différentes, présentera dans les jardins de Maison et jardins Antoine-Lacombe le fonctionnement de son matériel télégraphique, le dimanche 11 août prochain. Nous savons que le premier message télégraphique au Canada fût fait en 1846. Cela correspond à la même époque que la construction de la maison d’Antoine Lacombe et sa famille.

C’est au forgeron d’investir nos jardins

Animateur et conteur, Sylvain Rondeau avec le feu de la forge et le son de l’enclume, vous fera faire un retour dans le passé, le dimanche 18 août. L’espace d’un moment, le public est invité à visiter en histoires, la vie rurale du Québec à travers des yeux du forgeron bon jaseur et personnage indispensable au développement de tout village.

Ces animations gratuites s’inscrivent dans le cadre de la programmation complémentaire à l’exposition extérieure « Fort St-Charles ». Elles se tiendront entre 11 h et 16 h.

Rappelons que la visite libre de la Maison Antoine-Lacombe, des jardins et des expositions est gratuite en tout temps. La Maison est ouverte au public 7 jours semaine entre 10 h et 17 h.

Pour plus de détails, il est suggéré de s’abonner au bulletin électronique l’Info Culture ou de consulter le site Internet www.antoinelacombe.com.