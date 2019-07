Changement de distribution au programme du Festival de Lanaudière ce vendredi

La violoniste Veronika Eberle, qui devait interpréter le Concerto pour violon de Brahms avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano lors du concert du vendredi 2 août, doit annuler avec grand regret sa participation pour des raisons de santé.

Elle sera remplacée par la violoniste Simone Lamsma, dont ce seront les débuts au Festival. Les billets conservent leur validité, et le programme demeure inchangé.

À propos du Festival de Lanaudière

