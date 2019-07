Kent Nagano, l'OSM et Les Grands Ballets sur scène pour la dernière semaine du Festival de Lanaudière

Le Festival de Lanaudière terminera sa 42e saison en offrant des prestations de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) dirigé par Kent Nagano et, pour la première fois à l'Amphithéâtre, les Grands Ballets canadiens.

Tetzlaff face à lui-même

Pour son unique concert estival au pays, le violoniste allemand Christian Tetzlaff se produira à l'église de la Purification, à Repentigny, le lundi 29 juillet. Le programme sera composé d'essentiels du répertoire pour violon seul : les sonates pour violon seul d'Eugène Ysaÿe et de Béla Bartók, la Sonate no 3 de Johann Sebastian Bach et plusieurs œuvres de György Kurtág.

Voyage en Bohême

Sous la direction de Kent Nagano, l'OSM et la violoniste Veronika Eberle seront à l'Amphithéâtre le vendredi 2 août. Au programme : danses hongroises et le Concerto pour violon de Johannes Brahms, ainsi que la Symphonie no 5 d'Antonín Dvorák.

Kent Nagano et Mahler en symbiose

Kent Nagano et l'OSM concluront de manière grandiose leur participation à l'édition 2019 du Festival de Lanaudière le samedi 3 août. La Symphonie no 3 de Gustav Mahler y sera interprétée avec la participation de la grande Mezzo Karen Cargill.

Une première pour Les Grands Ballets, dimanche 20 h

La saison 2019 du Festival se terminera avec les Grands Ballets. La troupe se produira pour la première fois à Lanaudière, pour la reprise du doublé Stabat Mater de Pergolesi et de la Septième symphonie de Beethoven, avant une tournée européenne.