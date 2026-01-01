Jovia : un nouveau projet locatif d’envergure voit le jour à Joliette

C’est en présence de partenaires et d’élus de la région, dont le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, qu’a été lancé dans les derniers jours Jovia, un nouveau projet de condos locatifs qui viendra enrichir l’offre résidentielle de la ville. Cet investissement important par l’entreprise Jovia Immobilier témoigne de l’attrait et du dynamisme du marché immobilier joliettain.

Situé près du centre-ville, de la rivière L’Assomption et d’un vaste réseau de pistes cyclables, Jovia propose un milieu de vie complet, offrant une formule tout inclus axée sur le confort, l'accessibilité et le bien-être. Il s'adresse à une clientèle variée, incluant les premiers locataires, les professionnels, les personnes retraitées ou les propriétaires souhaitant opter pour une habitation sans entretien.

Conçu dans le respect de l'environnement naturel de Joliette, ce projet a démarré sa construction en février 2026. La première phase prévoit 129 unités locatives réparties sur 8 étages. Le lancement de la location est prévu pour octobre 2026, avec une livraison des unités locatives à l'été 2027. Une deuxième phase de 141 unités est prévue pour la suite.

Un projet ancré dans son milieu

Pensé pour s’intégrer harmonieusement à son environnement, Jovia s’inscrit dans la continuité des valeurs et de la vitalité de la ville. Le projet vise à offrir des espaces de vie inspirants et accessibles, favorisant la qualité de vie des résidents tout en contribuant au rayonnement de la communauté.

Selon les promoteurs du projet Jovia Immobilier, « c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous lançons Jovia, un projet qui reflète notre volonté de créer des milieux de vie à échelle humaine, où le bien-être, la qualité et l’intégration harmonieuse au milieu guident chacune de nos décisions. Nous sommes convaincus que Jovia contribuera à enrichir et diversifier l’offre résidentielle de Joliette tout en soutenant le développement cohérent du secteur. »

Une offre résidentielle diversifiée et moderne

Jovia propose une variété d’unités locatives, des studios aux appartements d’une à trois chambres, avec ou sans espace bureau, conçues pour maximiser la lumière naturelle et offrir un confort optimal. Chaque unité inclut notamment cinq électroménagers, l’internet haute vitesse, le câble, l’air climatisé, l’eau chaude, les luminaires, les stores ainsi que des espaces de rangement fonctionnels. Les espaces ont été conçus et réfléchis par la firme blanchette archi.design afin de favoriser un mode de vie communautaire et de créer une véritable synergie entre les locataires.

Les résidents auront également accès à une gamme complète d’espaces communs distinctifs totalisant plus de 3 500 pi2 :

- Lobby au concept hôtelier avec foyer et espaces de travail partagés

- Lounge urbain et salle de réception et de rencontre au toit

- Circuit thermal avec spa, sauna et bain froid au toit

- Salle d’entraînement

- Terrasse extérieure au toit avec BBQ

- Cour intérieure aménagée avec potager urbain

- Piscine chauffée et terrain de pickleball (phase 2)

« Jovia est un projet où les contraintes du site sont devenues des opportunités de design. Situé à une entrée stratégique de la ville, le projet a été pensé comme un véritable geste urbain, où la volumétrie, l’implantation et le travail sur les espaces extérieurs permettent à la fois de structurer le paysage et de réduire l’impact sur le voisinage. Il en résulte un milieu de vie généreux, organisé autour d’une cour intérieure et d’un rapport fort à son environnement », précise Patrick Blanchette, architecte sénior et président associé de blanchette archi.design.

Un emplacement stratégique

Idéalement situé, Jovia permet un accès facile aux commerces, restaurants et services du centre-ville de Joliette, ainsi qu’aux grands axes routiers, dont l’autoroute 40. À proximité d’écoles, d’un hôpital et de nombreux espaces verts, le projet offre un équilibre recherché entre vie urbaine et nature.

Une contribution positive au développement de Joliette

« Avec JOVIA, nous démontrons qu’il est possible de conjuguer densification urbaine, qualité architecturale et intégration harmonieuse au milieu. Ce projet moderne contribuera à rehausser l’esthétique de cette entrée stratégique de la ville et à renforcer l’attractivité de notre communauté », mentionne Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.