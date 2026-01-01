L’inflation grimpe à 2,4 % en décembre en raison du rebond lié au congé de taxes

La fin de l’exonération fiscale temporaire accordée par le gouvernement fédéral un an plus tôt a fait grimper l’inflation annuelle, qui a atteint 2,4 % en décembre, selon Statistique Canada.

Un sondage réalisé auprès d’économistes avant la publication des données lundi prévoyait que l’inflation annuelle resterait stable à 2,2 %.

Statistique Canada explique que la décision d’Ottawa de suspendre la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) sur certains articles pendant deux mois à partir de la mi-décembre 2024 a fait baisser les prix des aliments achetés au restaurant, des boissons alcoolisées, des jouets et d’autres articles un an plus tôt, mais que ces réductions n’ont pas été prises en compte dans la comparaison annuelle et ont fait grimper l’indice des prix à la consommation à la fin de l’année.

Cela a entraîné une augmentation annuelle de 8,5 % des prix des repas au restaurant, ce qui, selon Statistique Canada, a alimenté l’accélération du chiffre global. Certains produits d’épicerie, notamment les croustilles et les confiseries, ont également été inclus dans l’exonération fiscale et ont connu des hausses de prix annuelles en décembre.

Dans l’ensemble, le coût des aliments achetés en magasin a grimpé de 5,0 % d’une année à l’autre en décembre, bien que Statistique Canada précise que les niveaux de prix sont globalement inchangés d’un mois à l’autre. L’inflation des produits alimentaires s’est accélérée ces derniers mois, avec une hausse de 4,7 % en novembre par rapport à l’année précédente.

Le prix du café a bondi de 30,8 % en décembre, tandis que le coût du bœuf frais ou surgelé a pris 16,8 %.

La hausse de l’inflation en décembre a été compensée par une baisse de 13,8 % du coût de l’essence, selon Statistique Canada, l’offre excédentaire de pétrole brut à l’échelle mondiale ayant fait baisser les prix.

Si le coût du transport aérien a légèrement baissé d’une année sur l’autre, Statistique Canada souligne que les prix des billets d’avion ont bondi de 34,5 % par rapport à novembre, dépassant la hausse habituelle observée les années précédentes. Le coût des voyages organisés a également augmenté sur une base mensuelle, ce que Statistique Canada attribue à la hausse des prix des destinations américaines.

Vers un maintien du taux directeur?

Les chiffres de l’inflation pour décembre seront les derniers que la Banque du Canada examinera avant de prendre sa première décision de l’année sur les taux d’intérêt la semaine prochaine. La banque centrale a maintenu son taux directeur à 2,25 % en décembre.

Leslie Preston, économiste à la Banque TD, écrit lundi dans une note à ses clients que, malgré la hausse des chiffres globaux due au «congé fiscal», les données de décembre montraient que les indicateurs d’inflation de base suivis de près par la Banque du Canada se modéraient.

Elle ajoute que l’inflation sous-jacente semblait se maintenir au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale, «mais qu’elle s’en rapproche beaucoup ces derniers mois».

«Dans l’ensemble, les données de décembre correspondent à nos prévisions d’un ralentissement de l’inflation vers l’objectif de la banque au cours de l’année prochaine (…) alors que les domaines qui posaient problème par le passé, comme les loyers, continuent de se stabiliser», observe Mme Preston.

Doug Porter, économiste en chef de la BMO, précise dans une note que les progrès réalisés sur le front de l’inflation de base ne seraient pas suffisants pour justifier de nouvelles baisses de taux de la part de la Banque du Canada.

«Il faudrait une grave détérioration de l’économie et de nouveaux signes de ralentissement de l’inflation sous-jacente pour ouvrir à nouveau la voie à un nouvel assouplissement de la politique monétaire — nous n’en sommes tout simplement pas encore là», explique-t-il.

La Banque du Canada publie également lundi matin les résultats de ses enquêtes trimestrielles auprès des entreprises et des consommateurs.

Craig Lord, La Presse Canadienne