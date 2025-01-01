Une panne des bornes de l'ASFC cause des retards à la douane dans certains aéroports

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé une panne de service à ses bornes d'inspection principales, ce qui a eu des répercussions sur certains aéroports.

L'agence a indiqué dans une publication sur les réseaux sociaux dimanche soir qu'elle était en train de corriger le problème.

Un client d'un vol WestJet a déclaré sur les réseaux sociaux être resté assis dans un avion de la compagnie aérienne pendant plus d'une heure après son atterrissage à l'aéroport international Pearson de Toronto.

WestJet a répondu au client en précisant qu'en raison de la panne du système de l'ASFC, les douanes de Toronto fonctionnent à pleine capacité et que l'aéroport a suspendu les débarquements jusqu'à ce que des places soient disponibles.

L'aéroport Pearson a averti les passagers que les temps d'attente aux douanes seraient plus longs qu'à l'habitude en raison de l'interruption de service aux bornes de passeport des aérogares 1 et 3.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a indiqué que le gouvernement suivait la situation de près et exhortait les voyageurs à vérifier l'état de leur vol sur le site web de la compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport.

L'aéroport international Trudeau de Montréal et l'aéroport international de Calgary ont également confirmé être touchés par la panne.

«Cette panne a été causée par un problème technique imprévu lors d'une maintenance de routine des systèmes et nous nous efforçons de rétablir la connectivité dès que possible», a indiqué l'ASFC à dans une déclaration transmise à La Presse Canadienne.