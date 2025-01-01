Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Agence des services frontaliers du Canada

Une panne des bornes de l'ASFC cause des retards à la douane dans certains aéroports

durée 09h00
29 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé une panne de service à ses bornes d'inspection principales, ce qui a eu des répercussions sur certains aéroports.

L'agence a indiqué dans une publication sur les réseaux sociaux dimanche soir qu'elle était en train de corriger le problème.

Un client d'un vol WestJet a déclaré sur les réseaux sociaux être resté assis dans un avion de la compagnie aérienne pendant plus d'une heure après son atterrissage à l'aéroport international Pearson de Toronto.

WestJet a répondu au client en précisant qu'en raison de la panne du système de l'ASFC, les douanes de Toronto fonctionnent à pleine capacité et que l'aéroport a suspendu les débarquements jusqu'à ce que des places soient disponibles.

L'aéroport Pearson a averti les passagers que les temps d'attente aux douanes seraient plus longs qu'à l'habitude en raison de l'interruption de service aux bornes de passeport des aérogares 1 et 3.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a indiqué que le gouvernement suivait la situation de près et exhortait les voyageurs à vérifier l'état de leur vol sur le site web de la compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport.

L'aéroport international Trudeau de Montréal et l'aéroport international de Calgary ont également confirmé être touchés par la panne.

«Cette panne a été causée par un problème technique imprévu lors d'une maintenance de routine des systèmes et nous nous efforçons de rétablir la connectivité dès que possible», a indiqué l'ASFC à dans une déclaration transmise à La Presse Canadienne.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La ministre de l’Emploi exhorte Postes Canada à déposer une nouvelle offre

Publié à 15h00

La ministre de l’Emploi exhorte Postes Canada à déposer une nouvelle offre

La ministre de l’Emploi, Patty Hajdu, exhorte Postes Canada à déposer rapidement une offre au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes en grève. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a manifesté jeudi après qu’Ottawa a annoncé des changements radicaux aux activités de la société d’État pour remédier à sa ...

LIRE LA SUITE
Grève de Postes Canada: des groupes d'affaires craignent un impact massif

Publié le 26 septembre 2025

Grève de Postes Canada: des groupes d'affaires craignent un impact massif

Des groupes d'affaires s'attendent à un impact massif sur les activités des petites entreprises après le début de la grève nationale des postiers syndiqués jeudi soir. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a toutefois avancé qu'Ottawa doit poursuivre les changements annoncés au modèle d'affaires de Postes Canada, notamment ...

LIRE LA SUITE
Près de 2000 emplois étudiants ont été supprimés dans la fonction publique fédérale

Publié le 25 septembre 2025

Près de 2000 emplois étudiants ont été supprimés dans la fonction publique fédérale

Le nombre d'étudiants travaillant pour le gouvernement fédéral a diminué de près de 20 % entre 2024 et 2025. Les données fournies par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada montrent que 9120 étudiants étaient employés dans la fonction publique fédérale à la fin du mois de mars 2024. Un an plus tard, en mars 2025, ce nombre avait chuté à ...

LIRE LA SUITE