Droits de douane américains

Les nouvelles mesures stimulent le marché intérieur, selon l'industrie sidérurgique

durée 17h00
27 novembre 2025
La présidente et cheffe de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier estime que le programme de mesures prises par le premier ministre Mark Carney pour stimuler le marché intérieur face aux droits de douane américains est sur la bonne voie, mais comporte un élément décevant.

M. Carney a annoncé mercredi de nouvelles mesures pour aider les producteurs d'acier et de bois d'œuvre à trouver de nouveaux débouchés au Canada.

Ces mesures comprennent un renforcement des quotas d'importation d'acier étranger et une promesse de réduction des frais de fret pour les matériaux transportés par voie ferroviaire aux frontières provinciales.

Selon Catherine Cobden, présidente et cheffe de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier, ces mesures ne compenseront probablement pas entièrement la perte d'accès au marché américain, mais elles constituent un pas dans la bonne direction pour un secteur qui a désespérément besoin d'aide.

Elle a ajouté que le secteur était déçu de l'annonce par Ottawa d'une deuxième prolongation du programme de remise de droits de douane pour certains importateurs d'acier des secteurs clés, ce qui atténue l'impact des droits de douane de rétorsion imposés par Ottawa sur l'acier américain.

Mme Cobden exige que le gouvernement fédéral tienne parole après que M. Carney a promis mercredi que le programme de remise tarifaire prendrait fin à la fin janvier, soit plus de trois mois après l'échéance initiale.

Craig Lord, La Presse Canadienne

