Les soins dentaires s'améliorent, mais les fausses idées sur la «gratuité» persistent

durée 15h00
19 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le milieu dentaire affirme que, même s'il traverse les premiers problèmes de croissance du programme national de soins dentaires, il doit encore composer avec des patients qui pensent ne pas avoir à payer pour leurs soins.

L'Association dentaire canadienne affirme que cette idée erronée est alimentée par des politiciens qui laissent entendre que le programme est gratuit. Elle rappelle sur son site internet que certains patients «ne verront pas le coût total de leur rendez-vous couvert» par le Régime canadien de soins dentaires (RSCD), car cela dépend du revenu total du ménage, mais aussi du type de soin.

L'industrie affirme également faire face à un fardeau administratif important, en particulier pour les traitements complexes nécessitant une autorisation.

Les patients qui souhaitent obtenir de tels traitements voient leurs demandes de remboursement refusées plus de la moitié du temps, souvent parce qu'elles sont incomplètes.

L'Association canadienne des hygiénistes dentaires affirme que le RSCD ne couvre pas suffisamment les soins préventifs.

Plus d'un demi-million de demandes de remboursement ont été refusées pour des soins comme le nettoyage et le détartrage, principalement parce que les patients ont atteint leur limite de couverture.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

