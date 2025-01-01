Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Selon l'Ordre des conseillers en RH

Des augmentations de salaire de 3,2 % en 2026

durée 12h00
16 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les employeurs du Québec prévoient augmenter les salaires des employés de l'ordre de 3,2 % en 2026, rapporte mardi l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Il s'agit d'une troisième baisse consécutive depuis le sommet de 4,1 %, atteint en 2023, tous employeurs confondus.

En entrevue, la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, a souligné que cette augmentation de 3,2 % des salaires au Québec est supérieure à ce qui était attendu.

«On s'attendait à avoir une augmentation de salaire en bas de la barre des 3 %, parce que ce qu'on vit depuis quelques années: on a vécu du 4,1, il y a quelques années, du 3,8 et 3,5. Ce n'était pas la norme. On était beaucoup dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et d'inflation qui a été à un haut niveau», a-t-elle expliqué.

Or, le contexte économique a changé. «La croissance des prix étant redevenue inférieure à celle des salaires depuis 2024, tout porte à croire que les salaires augmenteront maintenant moins vite», prévoit l'Ordre.

Par secteurs

Ces prévisions salariales pour 2026, établies à partir des enquêtes de huit firmes spécialisées, réservent quelques surprises, notamment des augmentations de salaire de seulement 2,8 % dans le secteur santé et assistance sociale — alors que celui-ci compte des milliers de postes vacants.

Mme Poirier l'explique par «le moment de la négociation des conventions collectives» dans la santé et les services sociaux, soit en 2023, et le fait que les augmentations négociées par le front commun sont appliquées uniformément.

Une autre surprise réside dans le fait que les augmentations prévues dans le secteur du commerce de détail et de gros devraient atteindre 3,1 %, alors qu'il s'agit d'un secteur où les jeunes sont très présents et où on a enregistré, ces derniers mois, une augmentation du chômage des jeunes.

Mme Poirier explique cette hausse par le fait que les employeurs de ce secteur «ont eu de la difficulté à recruter depuis plusieurs années», alors ils offrent tout de même des hausses de salaire notables pour attirer des candidats.

Autre surprise: l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés prévoit des augmentations supérieures, soit de 3,8 % — donc supérieures à la moyenne québécoise — dans l'agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche.

«On ne les voit pas habituellement en haut de pavé», concède Mme Poirier. Elle explique le phénomène par une hypothèse: celle d'un changement qui a été apporté à la réglementation touchant les travailleurs étrangers temporaires, visant à hausser le seuil des salaires. Elle avance aussi comme explication le fait que les employeurs de ce secteur ont pu vouloir devenir «plus attractifs».

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Gens d'affaire et régions plaident pour les travailleurs étrangers temporaires

Publié hier à 15h00

Gens d'affaire et régions plaident pour les travailleurs étrangers temporaires

«Les dirigeants de PME sont en train de courir un marathon les deux jambes dans le plâtre à cause de la guerre tarifaire et là, les gouvernements rajoutent des haies en avant d'eux avec des restrictions sur le Programme de travailleurs étrangers temporaires.» C’est avec cette image forte que François Vincent, vice-président québécois de la ...

LIRE LA SUITE
Les transporteurs scolaires ont été appelés à changer une pièce sur les autobus Lion

Publié le 15 septembre 2025

Les transporteurs scolaires ont été appelés à changer une pièce sur les autobus Lion

Les autobus d'écoliers électriques Lion retirés de la circulation à la suite de l’incendie de l’un d’entre eux ne seront pas remis en service avant mardi ou même mercredi dans certains cas. En plus de l’inspection faite ce week-end à la demande du constructeur, les propriétaires des flottes d’autobus d’écoliers qui ont des véhicules Lions ...

LIRE LA SUITE
Des documents gouvernementaux internes révèlent de gros déficits dans le logement

Publié le 12 septembre 2025

Des documents gouvernementaux internes révèlent de gros déficits dans le logement

Alors qu'Ottawa se prépare à lancer une nouvelle agence pour accélérer la construction de logements, des documents gouvernementaux internes décrivent la gravité de la situation du logement au Canada. Des documents d'information préparés en mai dernier pour le nouveau ministre du Logement, Gregor Robertson, reconnaissent que le coût élevé des ...

LIRE LA SUITE