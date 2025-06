Deuxième saison pour le marché fermier de Saint-Félix-de-Valois

Fort de son succès de la première édition, le marché fermier de Saint-Félix-de-Valois revient pour une deuxième saison avec la participation d'une dizaine de producteurs locaux et régionaux.

Ils offriront leurs produits tous les vendredis après-midi de l’été à l’intersection de la rue Principale et du chemin de Joliette.

« Nous sommes très satisfaits de la première édition, c’est donc avec grand plaisir que nous lançons une deuxième mouture du marché fermier avec bonifications, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint- Félix-de-Valois. En plus des produits frais provenant de producteurs locaux, quatre jours d’animation musicale sont ajoutés! C’est un rendez-vous dès le 13 juin! »

Des producteurs d’ici

La coop Au bout du rang, Mon panier bio aux jardins d’Irisa, La mie du boulanger, Miel et venin, Érablière Maillé Rouleau Rainville, Chez la Renarde, C’est Fleuri!, Les Agneaux d'Épicure, Domaine de la Groseille participent à cette saison. Un horaire des producteurs sur place sera diffusé pour la saison.

Le marché se tient sur le terrain à proximité de l’intersection de la rue Principale (131/345) et du chemin de Joliette (131). Juste à gauche du bâtiment abritant la Belle Province et Le Cornettier. Quelques espaces de stationnement sont disponibles sur place, mais il est aussi possible de se stationner au petit stationnement juste en face, ou dans celui de la Caisse Desjardins, partenaire du projet.

Animations

Nouveauté cette année, il y aura de l’animation pour accompagner certains moments forts de l’été! En plus des Vendredis en musique qui suivront les marchés du 11 juillet, 8 août, 22 août et 5 septembre, des prestations musicales d’artistes locaux seront proposés les 13 juin, 4 et 25 juillet et le 29 août pour égayer le marché fermier d’ambiance de musique traditionnelle, jazz, folk et rock. Il y aura également une épluchette de blé d’inde le 26 septembre!

13 juin - Jean Desrochers (guitare)

4 juillet - Détail à venir

25 juillet – Gabriel Girouard (violon) 29 août - Détail à venir

Quatre fois trente minutes à toutes les heures à partir de 13h30!