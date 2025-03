Québec accorde 300 000 $ pour soutenir des commerces dans Berthier

Deux projets de commerces de proximité dans la circonscription de Berthier seront soutenus par le gouvernement du Québec pour un total de 300 000 $.

L'annonce a été faite par Caroline Proulx, députée de la circonscription de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

« On sait à quel point l’accès à des commerces de proximité est important pour la vitalité et l’attractivité de nos régions. Le soutien de notre gouvernement à cet égard permet aux plus petites localités de demeurer dynamiques et prospères, ce qui a un impact direct sur l’économie locale. Dans le contexte actuel, c’est plus que jamais essentiel de soutenir nos régions. Au final, ce sont tous les citoyens qui verront leurs milieux de vie améliorés grâce à ces projets et j’en suis très fière! », indique Andrée Laforest.

Les projets retenus sont : Le Marché Madame S. qui recevra 150 000 $ pour la relocalisation complète de l'épicerie de quartier Bonichoix Mandeville. Et le 9279-0849 Québec Inc. (Variétés 343) pour l'agrandissement du département de quincaillerie Saint-Alphonse-Rodriguez.

« Imaginez l’odeur du pain frais, le sourire d’un commerçant que l’on connaît par son prénom, les petites discussions du matin qui font le charme de nos villages... Soutenir ces projets, c’est préserver ce qui nous relie, ce qui fait que la vie est belle ici, chez nous. Ces commerces de proximité font battre le cœur de nos villages. Leur développement contribue à maintenir des milieux de vie dynamiques, ancrés dans les besoins réels de nos citoyennes et citoyens», explique Caroline Proulx.

Cette annonce découle du premier appel de projets qui s’est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité. Dévoilé en septembre dernier, ce volet est doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars sur cinq ans.