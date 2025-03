Fermeture du Maxi St-Michel : commerces d’alimentation locaux présents

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie et les commerces d’alimentation locaux sont fiers de proposer des offres spéciales afin de soutenir la population, alors que le Maxi St-Michel sera fermé durant 5 semaines dès 17 h le 23 mars, afin de procéder à des travaux de mise aux normes et à un rafraîchissement des installations.

Durant cette période, des commerces proposent des tarifs spéciaux alors que d’autres offrent de la livraison gratuite, des tirages ou encore la possibilité de commander via Messenger ou une boutique en ligne.

Cette campagne d’achat local permet de démontrer que les commerces locaux sont importants à de multiples niveaux : ils sont l’un des moteurs de l’économie de la région, ils contribuent au lien social renforcé de nos petits villages et ils sont un choix écologique !

Chaque fois que nous achetons chez nous, nous investissons dans l’enrichissement de notre communauté tout en nous assurant de maintenir la disponibilité de produits à proximité. Consommer local, c’est agir pour tous !

Consultez les offres :

Sur la page Facebook Chambre de commerce de la Haute-Matawinie ainsi que celles des commerces participants ;

Dans La Revue de la chambre distribuée dans les boîtes postales de Haute-Matawinie le 28 mars ;

Sur la page https://www.haute-matawinie.com/achatlocal/

Commerces participants :

Animalerie Clair de Lune, Dépanneur Proxi, Dépanneur Rond’Eau, Distribution Carl Bellerose, Érablière du Lac Taureau, Ferme la Vraie Vie, Ferme le Braconnier, Les Délices d’Aliss, Ma Fruiterie !, Stéphane Buteau Chocolatier et Tellement Choux.

D’autres commerces d’alimentation pourraient se joindre à la campagne dans les prochaines semaines.

Maxi offre 15 $ de rabais dans ses magasins de Joliette et Rawdon avec preuve de résidence à Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon ou Manawan et propose un service de navette de Saint-Michel et Saint-Zénon les jeudis vers le Maxi Joliette. Réservations auprès des mairies : Saint-Michel-des-Saints au 450 886-4502 et Saint-Zénon au 450 884-5987.

Les citoyens ayant une situation financière plus précaire sont invités à contacter les organismes communautaires : Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie au 450 833-2174, le Centre d’entraide et de dépannage de Saint Zénon au 450 884-0000 et Mi-Zé-Vie au 450 898-9392.

Les résidents de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et Manawan qui auraient des questionnements ou des inquiétudes sont invités à contacter la chambre de commerce au 450 833-1334.