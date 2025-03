Conventions collectives dans la construction: une deuxième entente intervient

La Ferme Maxilaix inc. et Les cultures Adam inc. ont été choisis par le Syndicat UPA d’Autray comme gagnants du Fonds d'aide financière à la relève agricole. C'est un total de treize candidatures qui ont été reçues. Il s'agit d'un nombre record. Ferme Maxilaix inc. Déposé par Julie Massicotte, ce projet propose de doubler les trayeuses, ...