Un montant de 510 000$ pour aider les entreprise de Lanaudière

La Société de développement international de Lanaudière (SODIL) , l’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) de Lanaudière a reçu un montant de 510 000 $ du gouvernement du Québec pour aider les entreprises de Lanaudière à trouver de nouveaux marchés.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, et le ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, en ont fait l'annonce.

« Notre gouvernement accompagne les entreprises d’ici dans la diversification de leurs marchés. Aujourd’hui, plus que jamais, on doit miser sur nos atouts pour maintenir notre compétitivité à l’international. C’est pour ça qu’on investit 510 000 $ dans la SODIL », indique Christopher Skeete.

« Les entreprises de Lanaudière peuvent compter sur une équipe d’experts pour les guider dans l’environnement économique international et leur permettre de réussir dans leurs démarches d’exportation et d’internationalisation. Notre gouvernement s’appuie sur les organismes régionaux comme partenaires de choix pour développer le potentiel des entreprises québécoises sur les marchés étrangers. J’invite donc nos entrepreneurs lanaudois à saisir toutes les occasions pour démontrer l’ingéniosité, le savoir-faire et le talent québécois à l’international. », ajoute Caroline Proulx.

Les sommes octroyées visent la mise en œuvre des activités de promotion des exportations et d’accompagnement des entreprises exportatrices de la région. Rappelons que les ORPEX offrent aux PME québécoises un service de proximité et de première ligne pour faciliter leurs démarches de développement de marchés hors Québec afin de leur permettre de saisir les occasions d’affaires au Canada et à l’international de façon durable.

« La SODIL a pu réagir promptement aux menaces tarifaires américaines grâce à l’appui important du gouvernement du Québec au réseau des ORPEX. Notre conseil d’administration, constitué en majorité de dirigeants d’entreprises lanaudoises, a immédiatement préconisé une approche vigoureuse et tangible pour faire face à la situation particulière de chacune. La SODIL peut compter sur le réseau local des organismes de développement économique dans chacune des MRC de Lanaudière pour déployer ses mesures de soutien », termine Jacques Fortin, directeur général de la SODIL.

Plus que jamais, les démarches de diversification des marchés d’exportation sont de plus en plus cruciales. Les efforts déployés par le réseau des ORPEX sont précieux, car ils contribuent à l’établissement d’un écosystème pour soutenir les entreprises dans leur expansion à l’international. Les ORPEX travaillent en étroite collaboration avec les experts d’Investissement Québec International, qui eux s’affairent à appuyer les exportateurs en croissance, ainsi que les exportateurs chevronnés déjà présents sur les marchés hors Québec.