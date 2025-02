Mobilisation pour les entreprises de la MRC de L’Assomption

Alors que le risque d’une guerre tarifaire avec les États-Unis persiste, la Corporation de développement économique de la MRC de L’Assomption, CieNOV, a mis en place une cellule de soutien pour répondre aux préoccupations des entreprises du territoire.

Bien que la mise en application des tarifs douaniers aux frontières ait été repoussée de 30 jours, des mesures proactives ont déjà été mises en place pour anticiper les impacts économiques, connaître les besoins et assurer un accompagnement efficace aux entreprises potentiellement touchées. Conscients que certaines seront plus affectées que d’autres, des actions concrètes sont déployées en collaboration avec les partenaires et les instances municipales du territoire.

CieNOV déjà en action

« Nos entreprises font face à des défis majeurs, et il est de notre responsabilité d’être à leurs côtés. L’identification des entreprises concernées est en cours afin de cerner leurs enjeux et d’adapter les actions de soutien. En tant que bras économique de la MRC de L’Assomption, CieNOV a rapidement déployé un sondage pour recueillir les craintes du milieu des affaires et assurer un suivi efficace. Notre équipe d’experts s’engage à contacter rapidement ces entreprises pour écouter leurs préoccupations et les tenir informées des mesures d’aide disponibles et à venir », a déclaré Jacques Prescott, président de CieNOV et président de la commission économique de la Ville de Repentigny.

Une mobilisation concertée au niveau municipal

Dès les premiers signaux d’incertitude, les municipalités de la MRC de L’Assomption se sont engagées aux côtés de CieNOV afin d’anticiper les répercussions des nouveaux tarifs douaniers. Grâce à cette concertation des acteurs du milieu, il a été possible d’adopter une stratégie proactive et d’agir rapidement pour soutenir les entreprises locales.



Cette mobilisation permet non seulement de coordonner les efforts de soutien, mais aussi d’optimiser les ressources disponibles. Dans cette optique, CieNOV travaille actuellement à la mise en place d’un outil financier local. Cet outil visera à offrir une réponse rapide et adaptée aux besoins des entreprises affectées, notamment celles qui font de l’exportation en leur fournissant des leviers financiers additionnels.

Un rappel de l’importance de l’achat local

Dans ce contexte économique incertain, l’achat local représente un levier stratégique pour soutenir les entreprises d’ici et minimiser l’Impact des fluctuations économiques. « L’achat local ne se résume pas à un simple geste de consommation. C’est un engagement envers les entreprises d’ici, un moteur de création d’emplois et un élément clé de la vitalité économique régionale. Chaque dollar investi dans les commerces locaux renforce notre tissu entrepreneurial et contribue à bâtir un environnement d’affaires plus résilient » a ajouté M. Prescott.