Dîner-conférence : La CCGJ reçoit à sa tribune Florent Adrien

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) recevra à sa tribune Florent Adrien, directeur général de l’usine Bridgestone à Joliette, lors d'un dîner-conférence, le 10 février 2025 au Château Joliette.

Depuis 2016, Bridgestone a amorcé un virage technologique à son usine de Joliette; dans un monde où les avancées technologiques s’accélèrent, il devient incontournable d’incorporer et de développer les différentes avancées pour fournir un produit compétitif et répondant aux besoins de clients toujours plus exigeants. Il sera présenté les différents types de technologies qui ont été intégrés à l’usine, ainsi que les changements que cela a apportés, et les défis qui nous attendent lors de tels changements.

Personnalité du mois

Chaque mois, la CCGJ récompense une organisation ou une entreprise ayant contribué activement au développement économique de la MRC de Joliette en lui décernant le prix de la personnalité du mois. En janvier, le prix sera remis à JAM-BEC, qui devient ainsi finaliste pour le prix de la personnalité de l’année pour le gala Xcelsiors de 2026.

Anniversaire du mois

En collaboration avec la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), le 20e anniversaire du CREVALE sera également souligné.