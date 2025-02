Nous reproduisons l'intégrale de la lettre du Comité des fermes de proximité de l'UPA Lanaudière (FUPAL).

Le Comité des fermes de proximité de l’UPA Lanaudière (FUPAL) souhaite réagir à la récente et triste nouvelle de la faillite de la Coopérative pour l’Agriculture de Proximité Écologique (CAPÉ).

Cette organisation aura effectué un remarquable travail en matière de promotion de l’agriculture de proximité écologique, qu’il importe de souligner. Nous, membres du Comité, sommes d’ailleurs heureuses et heureux d’apprendre que le Réseau des fermiers-ères de famille (RFF) pourra subsister et poursuivre ses activités.

Nous tenons cependant à nuancer le discours déplorant le vide qui serait laissé en matière de représentation des fermes de proximité.

Il existe, au sein de la structure de l’Union des producteurs agricoles (UPA) et dans plusieurs fédérations régionales, des comités de fermes de proximité composés de productrices et producteurs agricoles élu-e-s [dans leurs syndicats locaux respectifs] qui ont en commun une mise en marché de proximité, c’est-à-dire directement à la ferme ou sans plus d’un intermédiaire, et qui se donnent pour mission de défendre les intérêts des fermes de proximité. Les fermes de proximité englobent une grande diversité d’exploitations, des petites fermes florales ou maraîchères biologiques aux fromageries développées par des fermes laitières familiales, en passant par les fermes de petits fruits qui offrent simultanément l’autocueillette et la vente en gros.

Dans les dernières années, le comité lanaudois, présidé par Simon Duval, apiculteur, a fait preuve d’un grand dynamisme, qui s’exprime notamment par des rencontres d’échanges régulières, l’organisation de conférences et de séances d’information destinées aux fermes de proximité et des demandes qui font leurs chemins sur plusieurs enjeux, tels que: la représentation au sein des instances de l’UPA, l’ajustement à la baisse de la contribution payable au plan conjoint des producteurs d’œufs pour les fermes exploitant de petits troupeaux et vendant directement sur place, la mise en place d’un crédit d’impôt à l’achat d’aliments locaux et l’instauration d’un programme de revenu minimum garanti pour les propriétaires d’entreprises agricoles

Le comité travaille également en partenariat avec d’autres organisations du monde agricole offrant des services aux fermes de proximité (MAPAQ, Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, Service d’établissement et de transfert d’entreprise agricole, etc.)

« Les soldats ne sont donc pas tous tombés au front » rappelle Simon Duval. « Les productrices et producteurs de proximité ont encore une voix. Nous souhaitons d’ailleurs les inviter, par la présente, à se manifester auprès des responsables de leurs fédérations régionales pour participer à, voire créer, leurs comités de fermes de proximité locaux et, plus généralement, faire entendre leurs visions et besoins particuliers au sein de l’Union ».