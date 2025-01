Chambre de Commerce du Grand Joliette reçoit la ministre de l'Économie

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) débutera la nouvelle année en recevant à sa tribune Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le dîner-conférence, présenté par Dunton Rainville, aura lieu le 13 janvier 2025 au Château Joliette et c’est M. François St-Louis, député de Joliette, qui assurera l’animation de cet événement. Une rencontre fort attendue au sujet des enjeux liés à nos entrepreneurs.

Biographie de Mme Fréchette : Spécialiste en développement économique ainsi qu’en relations gouvernementales, Christine Fréchette cumule plus de vingt ans d’expérience dans le milieu économique montréalais. Elle se distingue pour sa pensée stratégique et visionnaire, son fort esprit de synthèse et son approche rassembleuse.

Élue en 2022 dans la circonscription de Sanguinet, au sud de la métropole, elle a été nommée ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration en octobre 2022.

Le premier ministre du Québec, François Legault, lui a fait l’immense honneur de la choisir comme ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal le 5 septembre dernier.

La ministre Fréchette souhaite transformer les défis de la transition énergétique en occasions de développement économique, notamment en investissant dans la filière batterie et en doublant la capacité de production électrique d’Hydro-Québec. Elle souhaite également faire du maillage d’entreprises une priorité et assurer le développement des PME, partout au Québec.

PERSONNALITÉ DU MOIS – Chaque mois, la CCGJ récompense une organisation ou une entreprise ayant contribué activement au développement économique de la MRC de Joliette en lui décernant le prix de la personnalité du mois. En janvier, le prix sera remis à Info-Logement. L’entreprise devient ainsi finaliste pour le prix de la personnalité de l’année pour le gala Xcelsiors de 2026.

ANNIVERSAIRE DU MOIS – En collaboration avec la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), nous soulignerons également le 10e anniversaire du C.A. Resto Traiteur.