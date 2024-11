Dix jours en France pour le Carrefour jeunesse-emploi de L'Assomption

François Girouard, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption (CJELA) et président du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) est de retour d’une tournée de dix jours en France.

Cette visite a été marquée par des rencontres enrichissantes avec des organisations socioprofessionnelles et la signature du renouvellement de la convention de partenariat entre les sections française et québécoise de l'OFQJ, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec et l'Union nationale des Missions locales. Un accord qui vient réanimer un partenariat pour les prochaines années afin d’assurer la mobilité des jeunes et les ponts entre les organisations.

« En plus de la signature de l’entente de mobilité, nous avons visité plusieurs organisations qui nous ont permis d’explorer de nouvelles avenues et d’échanger sur les pratiques innovantes. Nos jeunes font face aux mêmes défis que les Français. Les Missions locales, qui jouent un rôle comparable aux CJE, ont un fonctionnement très inspirant! Nous avons aussi eu l’occasion de visiter l’École de la deuxième chance, dont la philosophie d’intervention et les modes d’apprentissage sont particulièrement intéressants. De même que par Quartier Jeunes, un lieu qui regroupe un ensemble des ressources pour les 16 à 30 ans – santé, services sociaux, services juridiques, emplois - sous un même toit. », souligne François Girouard.

Un échange profitable avec le premier ministre Legault

Invité à participer au Sommet de la Francophonie, François Girouard a eu l'opportunité de discuter de la situation des Carrefours jeunesse-emploi avec le premier ministre du Québec et député de L'Assomption, François Legault. Ce dernier a reconnu le potentiel des CJE, souvent sous-utilisé. Une rencontre plus approfondie est prévue prochainement entre les deux pour explorer le projet de société des Carrefours JEunesse, qui aspirent à accompagner les jeunes dans leur épanouissement global et dont la mission dépasse largement la sphère de l’emploi.

Tisser des liens

Grâce à cette tournée, des liens se sont formés entre les organisations des deux pays. C’est ainsi que le CJE L’Assomption et le CJE d'Autray-Joliette accueilleront un groupe de 16 jeunes et de 4 accompagnateurs des Missions locales de Bretagne en mai 2025. Le CJE L’Assomption se prépare également à recevoir les dirigeants de la Mission locale de Montreuil qui ont été fort inspirés par le modèle du projet d’entreprise école Placard & cie.