Les employés de la SAQ tiennent une nouvelle journée de grève lundi

Les discussions se poursuivaient encore, vendredi, entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes dans le but d'éviter la grève. Aucun préavis de grève n'avait encore été transmis, vendredi midi, par le grand syndicat pancanadien de 55 000 membres. Cela signifie que le déclenchement de toute éventuelle grève est ...