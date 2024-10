Les frais d'itinérance sont souvent trop élevés pour les voyageurs, dit le CRTC

Sara Labrecque, chocolatière en chef et copropriétaire de Choco Chocolat, est finaliste pour le prix de Chef pâtissier (ère) chocolatier(ère), Trophée Saint-Honoré de la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec. Cet événement annuel célèbre l’excellence des professionnels de la gastronomie. Le public et les pairs de ...