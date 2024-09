Deuxième trimestre: plus de personnes à la recherche d'emploi que de postes vacants

Le nombre de postes vacants au Québec a continué de baisser au deuxième trimestre de 2024 — une tendance lourde depuis le deuxième trimestre de 2022. Toutefois, il y avait plus de personnes en recherche d’emploi que de postes vacants.

Ainsi, il y avait 139 400 postes vacants au deuxième trimestre de 2024, soit une baisse de 62 600 par rapport au deuxième trimestre de 2023, indique jeudi l'Institut de la statistique du Québec.

La majorité de ces postes vacants se trouvaient dans quatre industries: le commerce de détail, la fabrication, l'hébergement et la restauration, de même que les soins de santé et assistance sociale.

Pourtant, malgré ces 139 400 postes vacants, l'Institut de la statistique souligne qu'«en comparaison, pour ce trimestre, il y a environ 230 900 personnes au chômage».

Et ce phénomène ne se limite pas aux emplois nécessitant peu de scolarité et offrant un bas salaire. De ce nombre, l'Institut relève 81 900 qui «ont tout au plus un diplôme d’études secondaires, 91 600 ont au moins un diplôme d’études postsecondaires et 57 500 ont un diplôme d’études universitaires».

Véronique Proulx, présidente-directrice générale des Manufacturiers et exportateurs du Québec, confirme que le secteur manufacturier accuse moins de postes vacants qu'avant. Elle souligne toutefois que des difficultés demeurent pour le secteur manufacturier, notamment en ce qui a trait à la décision du gouvernement fédéral de resserrer les règles face aux travailleurs étrangers temporaires. De même, l'industrie forestière, dont les scieries, se trouve dans une phase d'incertitude, à cause du décret attendu sur la protection du caribou forestier.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne